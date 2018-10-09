Анри может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»

По информации источника, новым главным тренером монегасков может стать французский специалист Тьерри Анри. На данный момент руководство «Монако» ведёт переговоры с французом. Ранее сообщалось, что Анри является главным претендентом на пост наставника «Астон Виллы». В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА минувшим летом.

После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Также «Монако» дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее Жардим заявил, что несёт наибольшую ответственность за неудачи команды.