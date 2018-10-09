Анри может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели, сообщает Get French Football News.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели, сообщает Get French Football News.
По информации источника, новым главным тренером монегасков может стать французский специалист Тьерри Анри. На данный момент руководство «Монако» ведёт переговоры с французом. Ранее сообщалось, что Анри является главным претендентом на пост наставника «Астон Виллы». В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА минувшим летом.
После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Также «Монако» дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее Жардим заявил, что несёт наибольшую ответственность за неудачи команды.