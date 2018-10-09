Буффон: Матч с «Реалом» в Лиге чемпионов был для меня мечтой
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон рассказал о самых ярких матчах в своей карьере.
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон рассказал о самых ярких матчах в своей карьере.
«Таких матчей было много. Определённо я испытывал некоторые проблемы
И, несмотря на печальный финал той встречи, матч с «Реалом» за «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов был для меня настоящей мечтой. Это было очень эмоционально.
Лучшая игра из всех? Финал в каждом турнире — это невероятные эмоции, но раз уж я должен выбрать