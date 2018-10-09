Буффон: Матч с «Реалом» в Лиге чемпионов был для меня мечтой

Источник: AP 2018

«Таких матчей было много. Определённо я испытывал некоторые проблемы из-за волнения в таких играх, как с «Ливерпулем» на «Энфилде», или с «Рейнджерс» в Глазго, или с «Фенербахче» в Стамбуле. Матчи, которых я никогда не забуду, — это дебют в составе «Пармы» в матче с «Миланом», победы в Кубке УЕФА, Кубке Италии и Суперкубке страны.

И, несмотря на печальный финал той встречи, матч с «Реалом» за «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов был для меня настоящей мечтой. Это было очень эмоционально.