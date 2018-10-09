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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон: Матч с «Реалом» в Лиге чемпионов был для меня мечтой

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон рассказал о самых ярких матчах в своей карьере.

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Источник: AP 2018

«Таких матчей было много. Определённо я испытывал некоторые проблемы из-за волнения в таких играх, как с «Ливерпулем» на «Энфилде», или с «Рейнджерс» в Глазго, или с «Фенербахче» в Стамбуле. Матчи, которых я никогда не забуду, — это дебют в составе «Пармы» в матче с «Миланом», победы в Кубке УЕФА, Кубке Италии и Суперкубке страны.

И, несмотря на печальный финал той встречи, матч с «Реалом» за «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов был для меня настоящей мечтой. Это было очень эмоционально.

Лучшая игра из всех? Финал в каждом турнире — это невероятные эмоции, но раз уж я должен выбрать что-то одно, пусть это будет финал чемпионата мира, хоть это и немного предсказуемо", — приводит слова Буффона Football Italia.

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