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20:00 (мск), источник: ТАСС

Андрей Канчельскис стал главным тренером узбекского «Навбахора»

ТАСС, 9 октября. Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис стал главным тренером узбекского клуба «Навбахор». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца года с опцией продления еще на один год. Первый матч под руководством 48-летнего Канчельскиса «Навбахор» проведет 20 октября против «Бухары».

Канчельскис наиболее известен выступлениями за английский «Манчестер Юнайтед», за который полузащитник играл с 1991 по 1995 год. В составе английского клуба игрок стал двукратным чемпионом Англии (1993, 1994), двукратным обладателем Суперкубка Англии (1993, 1994), а также победителем Кубка английской лиги (1992), Кубка Англии (1994) и Суперкубка Европы (1991). За национальные сборные СССР, СНГ и России полузащитник в общей сложности провел 59 матчей, отметившись семью голами. Является победителем молодежного чемпионата Европы 1990 года.

В качестве тренера Канчельскис работал в таких клубах, как «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа» «Волга», «Юрмала» и «Солярис». Последним местом работы специалиста была студенческая сборная России, которую он возглавил в мае 2017 года.

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