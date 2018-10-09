Андрей Канчельскис стал главным тренером узбекского «Навбахора»

Источник: РИА "Новости"

Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца года с опцией продления еще на один год. Первый матч под руководством 48-летнего Канчельскиса «Навбахор» проведет 20 октября против «Бухары».

Канчельскис наиболее известен выступлениями за английский «Манчестер Юнайтед», за который полузащитник играл с 1991 по 1995 год. В составе английского клуба игрок стал двукратным чемпионом Англии (1993, 1994), двукратным обладателем Суперкубка Англии (1993, 1994), а также победителем Кубка английской лиги (1992), Кубка Англии (1994) и Суперкубка Европы (1991). За национальные сборные СССР, СНГ и России полузащитник в общей сложности провел 59 матчей, отметившись семью голами. Является победителем молодежного чемпионата Европы 1990 года.