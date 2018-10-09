СМИ: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»

Источник: РИА "Новости"

Руководство манчестерского клуба рассчитывает воспользоваться текущими проблемами «Реала» и предложить хавбеку контракт с более высокой заработной платой.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.