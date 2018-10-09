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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Кроос может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может стать игроком «Манчестер Сити». Как утверждает портал Goal, в переходе 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола.

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Источник: РИА "Новости"

Руководство манчестерского клуба рассчитывает воспользоваться текущими проблемами «Реала» и предложить хавбеку контракт с более высокой заработной платой.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Кроос провел 10 матчей за «королевский клуб» и не отметился результативными действиями.

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