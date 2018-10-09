Полиция Лас-Вегаса вызовет Роналду на допрос по делу об изнасиловании

Ранее стало известно, что 34-летняя американка подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.

«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении. Мы ещё не знаем, когда состоится допрос, но мы обязательно должны получить показания Роналду. Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении», — приводит слова пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Риверы Correio de Manha.