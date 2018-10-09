Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
9 октября, источник: Чемпионат.com

Раньери может стать новым главным тренером «Монако»

Бывший главный тренер «Челси», «Нанта» и «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Монако», сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: AFP 2018

Ранее появилась информация о том, что нынешний наставник монегасков Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели. Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост главного тренера «Монако» является французский специалист Тьерри Анри. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА минувшим летом.

После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Кроме того, «Монако» дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее Жардим заявил, что несёт наибольшую ответственность за неудачи команды.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Руководство РПЛ попросит РФС рассмотреть дело Кокорина и Мамаева
Сборная России прибыла в Калининград на матч со шведами
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
Главе WADA до сих пор приходится объяснять решение по России
Отец Нурмагомедова заявил, что прощает Конора Макгрегора
Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь