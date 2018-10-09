Раньери может стать новым главным тренером «Монако»

Ранее появилась информация о том, что нынешний наставник монегасков Леонарду Жардим покинет свой пост до конца текущей недели. Сообщалось, что ещё одним кандидатом на пост главного тренера «Монако» является французский специалист Тьерри Анри. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА минувшим летом.

После девяти туров чемпионата Франции команда занимает лишь 18-е место, набрав всего шесть очков. Это худший старт сезона в истории клуба с 1973 года. Кроме того, «Монако» дважды проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее Жардим заявил, что несёт наибольшую ответственность за неудачи команды.