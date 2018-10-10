Игрок «Спортинга» Коатес спас жизнь одноклубнику на поле
Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь вратарю своей команды Ромену Салену в матче седьмого тура чемпионата Португалии против «Портемоненси» (2:4).
Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь вратарю своей команды Ромену Салену в матче седьмого тура чемпионата Португалии против «Портемоненси» (2:4).
В ходе матча Салену стало плохо и он стал задыхаться. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, и спас партнёра, освободив его дыхательные пути от запавшего языка, до того, как к голкиперу подбежали врачи. В результате этого происшествия Сален был заменён в концовке первого тайма.
Стоит отметить, что Коатес в этой встрече также забил гол, при счёте 1:3, но это не помогло его команде уйти от поражения. После семи туров «Спортинг», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата.