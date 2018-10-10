Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
8Как российские клубы играли с «Реалом»
00:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Спортинга» Коатес спас жизнь одноклубнику на поле

Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь вратарю своей команды Ромену Салену в матче седьмого тура чемпионата Португалии против «Портемоненси» (2:4).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ходе матча Салену стало плохо и он стал задыхаться. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, и спас партнёра, освободив его дыхательные пути от запавшего языка, до того, как к голкиперу подбежали врачи. В результате этого происшествия Сален был заменён в концовке первого тайма.

Стоит отметить, что Коатес в этой встрече также забил гол, при счёте 1:3, но это не помогло его команде уйти от поражения. После семи туров «Спортинг», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Мамаев и Кокорин: вне футбола и вне закона
Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона, но потеряет деньги
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
МОК утвердил кандидатов на проведение Олимпиады в 2026 году
Команду Головина может возглавить бывший тренер «Челси»
Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь