Игрок «Спортинга» Коатес спас жизнь одноклубнику на поле

В ходе матча Салену стало плохо и он стал задыхаться. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, и спас партнёра, освободив его дыхательные пути от запавшего языка, до того, как к голкиперу подбежали врачи. В результате этого происшествия Сален был заменён в концовке первого тайма.