FA расследует дело о коррупции в связи с продажей «Уэмбли»

Ранее сообщалось, что FA согласовала условия продажи стадиона с миллиардером Шахидом Ханом, который является владельцем «Фулхэма». Ожидалось, что сумма сделки должна составить £ 600 млн (около € 667 млн).

По информации источника, бывший помощник спортивного директора «Фулхэма» Крейг Клайн обратился в FA с заявлением о махинациях Хана. Клайн сообщил, что у него есть доказательства случаев коррупции, а также подтвердил факт махинаций с голосованием о продаже арены. После заявления Клайна FA взялась за расследование данного дела и решила отложить продажу стадиона «Уэмбли».