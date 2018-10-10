Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия
Мьянма
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
ЦСКА
Футбол. Сборные
21:00
Албания
Иордания
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг
Таиланд
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
8Как российские клубы играли с «Реалом»
00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

FA расследует дело о коррупции в связи с продажей «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование из-за обвинений в коррупции, связанных с продажей стадиона «Уэмбли», сообщает The Telegraph.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что FA согласовала условия продажи стадиона с миллиардером Шахидом Ханом, который является владельцем «Фулхэма». Ожидалось, что сумма сделки должна составить £ 600 млн (около € 667 млн).

По информации источника, бывший помощник спортивного директора «Фулхэма» Крейг Клайн обратился в FA с заявлением о махинациях Хана. Клайн сообщил, что у него есть доказательства случаев коррупции, а также подтвердил факт махинаций с голосованием о продаже арены. После заявления Клайна FA взялась за расследование данного дела и решила отложить продажу стадиона «Уэмбли».

Фулхэм
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Мамаев и Кокорин: вне футбола и вне закона
Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона, но потеряет деньги
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
МОК утвердил кандидатов на проведение Олимпиады в 2026 году
Команду Головина может возглавить бывший тренер «Челси»
Защитник «Спортинга» спас жизнь одноклубнику на поле (видео)
Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь