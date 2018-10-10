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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни: Нынешнее положение «МЮ» — общая вина, Моуринью стал легкой мишенью

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил поддержку главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась критика, но я говорил ещё пару недель назад, что футболистам «МЮ» следует действовать лучше. Тренер за многое ответственен, но в итоге всё зависит от действий игроков на поле. Это общая вина, Жозе стал легкой мишенью. Игроки должны играть лучше.

Подобная ситуация была, когда в клубе работал Луи ван Гал. Он тоже часто подвергался критике, но своим партнерам я постоянно говорил: «Мы сами должны начать играть лучше». На мой взгляд, ван Гал блестяще готовил нас, но игрокам не удалось перенести это на поле", — приводит слова Руни Sky Sports.

После восьми туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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