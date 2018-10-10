Руни: Нынешнее положение «МЮ» — общая вина, Моуринью стал легкой мишенью

«Манчестер Юнайтед» в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась критика, но я говорил ещё пару недель назад, что футболистам «МЮ» следует действовать лучше. Тренер за многое ответственен, но в итоге всё зависит от действий игроков на поле. Это общая вина, Жозе стал легкой мишенью. Игроки должны играть лучше.