Руни: Нынешнее положение «МЮ» — общая вина, Моуринью стал легкой мишенью
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил поддержку главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил поддержку главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась критика, но я говорил ещё пару недель назад, что футболистам «МЮ» следует действовать лучше. Тренер за многое ответственен, но в итоге всё зависит от действий игроков на поле. Это общая вина, Жозе стал легкой мишенью. Игроки должны играть лучше.
Подобная ситуация была, когда в клубе работал Луи ван Гал. Он тоже часто подвергался критике, но своим партнерам я постоянно говорил: «Мы сами должны начать играть лучше». На мой взгляд, ван Гал блестяще готовил нас, но игрокам не удалось перенести это на поле", — приводит слова Руни Sky Sports.
После восьми туров английской