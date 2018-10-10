Лучшего бомбардира КПЛ вызвали в сборную на Лигу наций

Полузащитники «Актобе» Маркос Пиззелли, а также игроки талыдкорганского «Жетысу» Эдгар Малакян и Камо Оганесян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций, сообщает KazFootball.kz.

Сборная Армении проведет два домашних матча в рамках группового этапа турнира против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).