Лучшего бомбардира КПЛ вызвали в сборную на Лигу наций
На его счету 18 голов в текущем сезоне.
На его счету 18 голов в текущем сезоне.
Полузащитники «Актобе» Маркос Пиззелли, а также игроки талыдкорганского «Жетысу» Эдгар Малакян и Камо Оганесян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций, сообщает KazFootball.kz.
Сборная Армении проведет два домашних матча в рамках группового этапа турнира против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).
Отметим, что Пиззелли является лучшим бомбардиром казахстанской