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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшего бомбардира КПЛ вызвали в сборную на Лигу наций

На его счету 18 голов в текущем сезоне.

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Полузащитники «Актобе» Маркос Пиззелли, а также игроки талыдкорганского «Жетысу» Эдгар Малакян и Камо Оганесян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций, сообщает KazFootball.kz.

Сборная Армении проведет два домашних матча в рамках группового этапа турнира против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).

Отметим, что Пиззелли является лучшим бомбардиром казахстанской премьер-лиги. На счету полузащитника «Актобе» 18 голов в текущем сезоне.

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