Чемпионство близко, или когда в первой лиге определятся обладатели путевок в КПЛ-2019

Уже в следующем, 31-м туре может определиться чемпион в турнире среди клубов первой лиги Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Для этого необходимо, чтобы «Окжетпес», лидирующий в таблице с 67 очками и опережающий на четыре пункта идущего следом «Тараз», в ближайшей игре на выезде победил «Кыран», тогда как таразский клуб должен проиграть дома «Актобе-Жас». При таком раскладе синегорцы досрочно оформят чемпионство за два тура до конца чемпионата, не говоря уже о выходе в премьер-лигу.

Если «Окжетпес» сыграет вничью в предстоящем матче, а «Тараз» победит, то синегорцы все равно сохранят лидерство, но отрыв от южан сократится уже до двух очков. В этом случае судьба золотых медалей решится позднее, несмотря на то, что к этому времени и «Окжетпес», и «Тараз» напрямую выйдут в премьер-лигу, поскольку их отрыв от третьей строчки составят девять и семь очков соответственно.

«Окжетпес» и «Тараз» досрочно завоюют путевки в высший дивизион и в случае синхронных побед в 31-м туре. Вот только судьба чемпионства также будет решаться в одном из последующих туров.

Между тем «Кырану» потребуется выдержать конкуренцию со стороны «Алтая» в борьбе за третье место, дающее право сыграть в переходных играх с десятой командой КПЛ. Пока южане опережают устькаменогорский клуб на пять баллов.