Чемпионство близко, или когда в первой лиге определятся обладатели путевок в КПЛ-2019
Чемпионат завершится 4 ноября.
Чемпионат завершится 4 ноября.
Уже в следующем, 31-м туре может определиться чемпион в турнире среди клубов первой лиги Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Для этого необходимо, чтобы «Окжетпес», лидирующий в таблице с 67 очками и опережающий на четыре пункта идущего следом «Тараз», в ближайшей игре на выезде победил «Кыран», тогда как таразский клуб должен проиграть дома «Актобе-Жас». При таком раскладе синегорцы досрочно оформят чемпионство за два тура до конца чемпионата, не говоря уже о выходе в
Если «Окжетпес» сыграет вничью в предстоящем матче, а «Тараз» победит, то синегорцы все равно сохранят лидерство, но отрыв от южан сократится уже до двух очков. В этом случае судьба золотых медалей решится позднее, несмотря на то, что к этому времени и «Окжетпес», и «Тараз» напрямую выйдут в
«Окжетпес» и «Тараз» досрочно завоюют путевки в высший дивизион и в случае синхронных побед в 31-м туре. Вот только судьба чемпионства также будет решаться в одном из последующих туров.
Между тем «Кырану» потребуется выдержать конкуренцию со стороны «Алтая» в борьбе за третье место, дающее право сыграть в переходных играх с десятой командой КПЛ. Пока южане опережают устькаменогорский клуб на пять баллов.
Напомним, что чемпионат завершится матчами 33-го тура 4 ноября. В 31-м туре встретятся: 19 октября (пятница) «Кайрат А» — «Экибастуз», 21 октября (воскресенье) «Кыран» — «Окжетпес», «Алтай» — «Каспий», «Жетысу Б» — «Шахтер-Булат», «Махтаарал» — «Байконур», «Тараз» — «Актобе-Жас». Переходные игры за право участия в