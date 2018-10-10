Белорусские клубы не хотят видеть у себя Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

Поступок российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уже вторые сутки активно обсуждается в прессе и сети. Напомним оба обвиняются в избиении белоруса Виталия Соловчука и двух московских чиновников.

Какие бы мнения на этот счет не существовали, глупо было бы отрицать: на карьере Кокорина и Мамаева эта драка скажется. «Краснодар», цвета которого защищает Мамаев, уже заявил о намерении расстаться с футболистом. В РФС ответили, что готовы поддержать клубы, если они захотят расторгнуть контракты с игроками.

На всякий случай Sputnik решил подыскать футболистам работу в Беларуси и обратился в местные клубы — взяли бы к себе таких игроков?

ФК «Минск»

«Обязательно бы взяли, чтобы они всех пугали. Чтобы тут порядок был! Нет, конечно. Разве кто-то бы сказал, что взял таких игроков?» — ответил агентству генеральный директор клуба Игорь Шлойдо.

«Футболисты они хорошие по уровню белорусского чемпионата. Однозначно в любую команду подошли, усилили бы. Я даже считаю, что у нас клубов нет, которые сегодня способны таких игроков держать. Я имею ввиду по их цене. Но в любой профессии важным является не только квалификация этого человека, но и человеческие качества. Поэтому навряд ли…», — добавил он.

Шлойдо добавил, что в любой ситуации надо разбираться. Он не свидетель того, что произошло, а судить по прессе не хочет.

«Но что ни было, это не красит спортсмена. Тем более, как показано в видео, когда кучей на одного. Это даже как-то не по-мужски. Мужчины выясняют отношения, как правило, один на один, а не пятеро на одного. Несолидно… Взяли бы они и подошли, условно, к бойцу Хабибу Нурмагомедову — заехать стулом, дать пощечину. Вот это да! Вот это футболист! А так завтра они женщину ударят, ребенка обидят. Это не делает им чести», — заключил Шлойдо.

ФК «Динамо-Брест», куда не доехал Марадона

Клуб из Бреста, подписавший контракт с самим Диего Марадона, после недавнего фиаско (когда непостоянный Марадона решил стать главным тренером мексиканского «Дорадоса») решил не делать громких заявлений и от комментариев отказался.

Пресс-секретарь брестчан Ольга Хижинкова вовсе не поняла вопроса.

«Это что шутка?» — ответила она.

Не захотели рассуждать на эту тему также в ФК «Ислочь».

«У нас в клубе сейчас позитивное настроение и не хотелось бы влезать в весь этот негатив», — ответили в команде.

ФК «Крумкачы»

«Мы бы не взяли себе Кокорина и Мамаева», — лаконично ответил на наш вопрос пресс-секретарь клуба Сергей Южик.

«У нас политика такая, что у нас даже болельщики ведут себя цивилизованно и культурно, никогда не оскорбляют никого. Нам главное — чтобы человек был хороший. А когда два таких конфликтных человека, к развалу команды только приведет», — добавил он.

ФК «Энергетик-БГУ»

Директор клуба, который сейчас активно набирает популярность в Беларуси, Владимир Пигулевский категорично заявил — он не хочет сотрудничать с Кокориным и Мамаевым.

«Нас ни Мамаев, ни Кокорин вообще не интересует. Они меня перестали интересовать после чемпионата Европы, когда они поехали на отдых и устроили кордебалет с шампанским. Я могу сказать: надо или в футбол играть, или по кабакам ходить. Все это несовместимо», — подчеркнул спикер.