Арестован тренер «Брюгге» Иван Леко

Утром 10 октября на стадион «Ян Брейдел» вломилась бельгийская полиция. После внезапного утреннего визита в офисе арены стало меньше на одного человека — полицейские задержали главного тренера «Брюгге» Ивана Леко и увезли на допрос. Его обвиняют в организации договорных матчей, мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Как оказалось, «повезло» не только Леко. Под подозрение полиции попали агенты, судьи, руководители и тренеры 10 клубов, среди которых «Андерлехт» и «Брюгге». На данный момент известно, что на допрос, помимо хорватского тренера, были доставлены агенты Моги Баят (один из самых влиятельных людей в бельгийском футболе) и Деян Велькович, судьи ФИФА Барт Вертентен и Себастьен Делферьер, а также бывший президент «Андерлехта» Херман ван Хольсбек.

Всё дело в том, что бельгийские власти проводят серию рейдов и арестов в рамках операции «Чистые руки». Её основная цель — найти тех, кто отмывает деньги, уклоняется от налогов, а также проводит махинации с футбольными судьями. Всего в Бельгии было проведено 44 рейда — проверялись дома, квартиры и офисы футбольных чиновников, представителей игроков, судей, адвокатов, букмекеров и даже журналистов. Ещё 13 рейдов было совершено в Люксембурге, Франции, Кипре, Черногории, Сербии и Македонии.

По заявлениям бельгийской прокуратуры годичное расследование выявило ряд доказательств причастности спортивных агентов к подозрительным финансовым махинациям, а также влияемя на результаты матчей.