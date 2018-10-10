Скандал в Бельгии: агенты и 9 клубов подозреваются в договорных матчах

Что произошло

В среду утром полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране по делу о финансовом мошенничестве и договорных матчах. Еще 13 обысков прошли в других странах: Франции, Люксембурге, Кипре, Черногории, Сербии и Македонии.

Офис прокурора уже выпустил официальный пресс-релиз. В нем подчеркивается, что расследование ведется по трем направлениям: организованная преступность, отмывание денег и коррупция.

Следователи прибывают в офисе ФК "Брюгге" для обыска | Источник: AFP 2018

В заявлении говорится, что расследование началось еще в 2017 году, тогда в бельгийском футболе были зафиксированы подозрительные финансовые операции. Некоторые посредники, работающие на футбольном рынке, разработали схемы, по которым скрывали от налоговой службы часть комиссий за трансферы, вознаграждения игроков и тренеров, а также другие выплаты.

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Во время расследования открылись и другие факты. Полиция подозревает, что часть матчей чемпионата Бельгии сезона-2017/18 могли быть договорными.

Кого обыскали

Во-первых, офисы девяти клубов: «Андерлехта», «Брюгге», «Генка», «Гента», «Локерена», «Кортрейка», «Мехелена», «Остенде», «Стандарда».

Во-вторых, дома руководителей этих клубов, а также спортивных агентов, судей, бухгалтерское бюро, адвокатов, журналистов и даже одного из тренеров. Многих их них сразу же задержали и отправили на допрос.

Задержанным тренером оказался Иван Леко, 40-летний хорват, возглавляющий «Брюгге». Его решили допросить из-за давней дружбы с одним из фигурантов дела, агентом Деяном Вельковичем.

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко | Источник: AFP 2018

На данный момент полицию интересуют трансферы, которые проводили два агента: Моджи Байят и Деян Велькович. Первый считается одним из самых влиятельных футбольных агентов в стране и так или иначе связан со всеми бельгийскими клубами. Так, например, обыски в офисе «Стандарда» в основном касались файлов, содержащих информацию о тренерах и футболистах, которых приводил Байят: Мишеле Прюдомме, Адриене Требеле, Дьюмерси Ндонгала и Обби Уларе.

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Что же до сделок, которые произошли при участии Вельковича, то полицию особенно заинтересовали три имени: тренер Александар Янкович и футболисты Филип Младенович и Милош Косанович.

Помимо агентов на допрос отправили бывшего генерального менеджера «Андерлехта» Хермана ван Хольсбека, а также двух арбитров: Себастьяна Дельферьера и Барта Фертентена.

Кто участвовал в договорных матчах

Об этой линии расследования информации пока не так много. Согласно данным бельгийского издания De Standard, полиция подозревает Вельковича. Его сделки считаются довольно сомнительным, как и финансовые отчеты по трансферам. К тому же сербский агент находится в дружеских отношениях с арбитрами Дельферьером и Фертентеном.