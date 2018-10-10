Зидан может стать новым главным тренером «Баварии»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать новым наставником мюнхенской «Баварии», сообщает Mirror.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать новым наставником мюнхенской «Баварии», сообщает Mirror.
По информации источника, руководство немецкой команды обеспокоено последними результатами клуба и рассматривает возможность отправки в отставку нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. В качестве замены хорватскому специалисту рассматривается кандидатура Зидана.
Ранее сообщалось, что в услугах французского тренера также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус», в составе которого выступает бывший подопечный Зидана в «Реале» Криштиану Роналду.
Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год. Француз привёл команду к чемпионству в Испании, а также добился трёх побед подряд в Лиге чемпионов с испанской командой.