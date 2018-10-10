Зидан может стать новым главным тренером «Баварии»

Источник: Reuters

По информации источника, руководство немецкой команды обеспокоено последними результатами клуба и рассматривает возможность отправки в отставку нынешнего главного тренера «Баварии» Нико Ковача. В качестве замены хорватскому специалисту рассматривается кандидатура Зидана.

Ранее сообщалось, что в услугах французского тренера также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус», в составе которого выступает бывший подопечный Зидана в «Реале» Криштиану Роналду.