Роналду отверг все выдвинутые против него обвинения в изнасиловании

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако подробностей о месте преступления и описания подозреваемого она не предоставила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях».