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21:11 (мск), источник: ТАСС

Роналду отверг все выдвинутые против него обвинения в изнасиловании

ТАСС, 10 октября. Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения в изнасиловании. Об этом говорится в предоставленном адвокатом спортсмена заявлении, текст которого приводит газета The Sun.

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Источник: AP 2018

«Роналду категорически отрицает все обвинения в указанных правонарушениях, — говорится в заявлении. — Все документы, которые якобы содержат заявления Роналду и были процитированы в СМИ, являются фикцией».

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако подробностей о месте преступления и описания подозреваемого она не предоставила, в связи с чем расследование было приостановлено. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей на тот момент не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке $375 тыс., чтобы она «не распространялась о подробностях».

Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. Как сообщало британское издание The Independent, теперь Майорга требует от португальца компенсацию в размере $200 тыс. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.

Роналду грозит пожизненное за изнасилование event-girl
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5 октября© Ньюстюб
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