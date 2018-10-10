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10 октября, источник: Спорт-Экспресс

Арбитр матча «Зенит» — «Динамо» (Минск) задержан по делу о «договорняках»

В Бельгии задержан арбитр Себастьян Дельферьер, сообщает koztimes.com. Он подозревается в причастности к финансовым махинациям и договорным матчам.

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В среду утром полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране по данному делу. Полиция подозревает, что часть матчей чемпионата Бельгии сезона-2017/18 могли быть договорными. Также задержан был его коллега Барт Фертентен.

Дельферьер обслуживал ответный матч отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Динамо» Минск. Петербуржцы выиграли встречу со счетом 8:1 после поражения 0:4 в первой игре.

Кроме того, был задержан главный тренер чемпиона Бельгии «Брюгге» Иван Леко. Напомним, что с января по сентябрь цвета клуба защищал российский голкипер Владимир Габулов.

Зенит 8:1 ДВ
Основное время: 4:0 (1:0)
Динамо Мн
16.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд Петровский
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Гуренко
Голы
22′ Леандро Паредес 5
66′ Кристиан Нобоа 16
75′ Артем Дзюба (А. Заболотный) 22
78′ Артем Дзюба (Бр. Иванович) 22
109′ Себастьян Дриусси 11
115′ Артем Дзюба 22
120+2′ Роберт Мак 20
120+3′ Роберт Мак 20
6 Сейду Яхая 99′
Составы
Андрей Лунев 99
Александр Анюков (к) 2
Бранислав Иванович 6
Миха Мевля 23
64′ 72′ Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
59′ Эльмир Набиуллин 15
Антон Заболотный 29
11′ 104′ Кристиан Нобоа 16
Игорь Смольников 19
61′ Эрнани 33
Себастьян Дриусси 11
102′ Александр Ерохин 21
Роберт Мак 20
30 Андрей Горбунов
22 Роман Бегунов 22′
24 Игорь Шитов
3 Максим Швецов 45+2′ 120+1′
4 Нино Галович (к) 116′
6 Сейду Яхая
81 Никита Корзун
13 Луиш Роша 92′
25 Алексей Гаврилович
18 Динко Треботич 72′
88 Георгий Наваловский
23 Владимир Хващинский 55′
8 Никита Капленко
21 Филипп Иванов 64′
27 Александр Макась
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 8
18 Удары в створ 3
8 Угловые 0
18 Фолы 23
6 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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