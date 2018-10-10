Арбитр матча «Зенит» — «Динамо» (Минск) задержан по делу о «договорняках»

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В среду утром полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране по данному делу. Полиция подозревает, что часть матчей чемпионата Бельгии сезона-2017/18 могли быть договорными. Также задержан был его коллега Барт Фертентен.

Дельферьер обслуживал ответный матч отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Динамо» Минск. Петербуржцы выиграли встречу со счетом 8:1 после поражения 0:4 в первой игре.