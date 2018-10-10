Арбитр матча «Зенит» — «Динамо» (Минск) задержан по делу о «договорняках»
В Бельгии задержан арбитр Себастьян Дельферьер, сообщает koztimes.com. Он подозревается в причастности к финансовым махинациям и договорным матчам.
В Бельгии задержан арбитр Себастьян Дельферьер, сообщает koztimes.com. Он подозревается в причастности к финансовым махинациям и договорным матчам.
В среду утром полиция Бельгии провела 44 обыска по всей стране по данному делу. Полиция подозревает, что часть матчей чемпионата Бельгии сезона-2017/18 могли быть договорными. Также задержан был его коллега Барт Фертентен.
Дельферьер обслуживал ответный матч отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Динамо» Минск. Петербуржцы выиграли встречу со счетом 8:1 после поражения 0:4 в первой игре.
Кроме того, был задержан главный тренер чемпиона Бельгии «Брюгге» Иван Леко. Напомним, что с января по сентябрь цвета клуба защищал российский голкипер Владимир Габулов.
|Сергей Семак
|Сергей Гуренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|8
|18
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|23
|6
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)