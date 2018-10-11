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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист спас одноклубнику жизнь во время матча

Защитник лиссабонского клуба «Спортинг» Себастьян Коатес спас жизнь одноклубнику во время матча чемпионата Португалии против «Портимоненсе».

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Голкипер «Спортинга» Ромен Сален, пытаясь отбить мяч, ударился головой о штангу и упал на газон без сознания. Пока врачи команды бежали к вратарю, Коатес оказал ему первую помощь. Защитник вставил Салену пальцы в рот, чтобы предотвратить западение языка и избежать блокировки дыхательных путей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Портимоненсе».

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