Футболист спас одноклубнику жизнь во время матча
Защитник лиссабонского клуба «Спортинг» Себастьян Коатес спас жизнь одноклубнику во время матча чемпионата Португалии против «Портимоненсе».
Защитник лиссабонского клуба «Спортинг» Себастьян Коатес спас жизнь одноклубнику во время матча чемпионата Португалии против «Портимоненсе».
Голкипер «Спортинга» Ромен Сален, пытаясь отбить мяч, ударился головой о штангу и упал на газон без сознания. Пока врачи команды бежали к вратарю, Коатес оказал ему первую помощь. Защитник вставил Салену пальцы в рот, чтобы предотвратить западение языка и избежать блокировки дыхательных путей.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Портимоненсе».