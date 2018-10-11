Гендиректор «Барселоны»: Видаль совершил ошибку и обязан её исправить

«Он совершил ошибку и обязан её исправить. Артуро проявил неуважение к своим партнёрам по команде, но сейчас у него есть возможность, и я уверен, что он сделает это.



Что касается нашего состава, то он сильнее, чем в прошлом сезоне. Такова была наша задача, и мы её выполнили. Эрнесто Вальверде? Его контракт рассчитан ещё на два года, и в нём прописана опция продления ещё на один сезон. Мы найдём решение, которое устроит обе стороны», — цитирует Сегуру Football Espana со ссылкой на Sport.es.



Видаль перешёл в «Барселону» из «Баварии» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провёл 6 матчей в испанской Примере и отдал 1 голевой пас.