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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Барселоны»: Видаль совершил ошибку и обязан её исправить

Генеральный директор «Барселоны» Пеп Сегура раскритиковал полузащитника Артуро Видаля, выразившего недовольство количеством своего игрового времени, однако отметил, что уверен в способности чилийца исправить свою ошибку.

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«Он совершил ошибку и обязан её исправить. Артуро проявил неуважение к своим партнёрам по команде, но сейчас у него есть возможность, и я уверен, что он сделает это.

Что касается нашего состава, то он сильнее, чем в прошлом сезоне. Такова была наша задача, и мы её выполнили. Эрнесто Вальверде? Его контракт рассчитан ещё на два года, и в нём прописана опция продления ещё на один сезон. Мы найдём решение, которое устроит обе стороны», — цитирует Сегуру Football Espana со ссылкой на Sport.es.

Видаль перешёл в «Барселону» из «Баварии» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провёл 6 матчей в испанской Примере и отдал 1 голевой пас.

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