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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» ответил на обвинения в связи с делом Роналду об изнасиловании

Мадридский «Реал» на своём сайте опубликовал заявление по поводу обвинений в давлении на бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, которые были опубликованы в португальской газете Correio da Manh.

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Источник: AP 2018

Ранее Correio da Manh сообщила, что в 2009 году «Реал» заставил Роналду заплатить денежную компенсацию Кэтрин Майорге, которая обвиняла его в изнасиловании. По информации газеты, Криштиану не хотел идти на такой шаг, потому что считал себя невиновным.

«Сегодня мы подали иск против португальской газеты Correio da Manh за публикацию ложной информации в попытке причинить серьёзный урон имиджу нашего клуба. “Реал” ничего не знает об информации, опубликованной этой газетой в отношении Криштиану Роналду. Требуем, чтобы имя нашего клуба было полностью очищено», — говорится в заявлении мадридцев.

Напомним, минувшим летом Роналду перешёл в туринский «Ювентус» за € 100 млн.

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