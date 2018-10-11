«Реал» ответил на обвинения в связи с делом Роналду об изнасиловании

Ранее Correio da Manh сообщила, что в 2009 году «Реал» заставил Роналду заплатить денежную компенсацию Кэтрин Майорге, которая обвиняла его в изнасиловании. По информации газеты, Криштиану не хотел идти на такой шаг, потому что считал себя невиновным.
«Сегодня мы подали иск против португальской газеты Correio da Manh за публикацию ложной информации в попытке причинить серьёзный урон имиджу нашего клуба. “Реал” ничего не знает об информации, опубликованной этой газетой в отношении Криштиану Роналду. Требуем, чтобы имя нашего клуба было полностью очищено», — говорится в заявлении мадридцев.
Напомним, минувшим летом Роналду перешёл в туринский «Ювентус» за € 100 млн.