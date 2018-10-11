Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2018

По информации Огдена, на таком шаге настаивает лично тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Журналист отметил, что неудачи английского клуба совпали с отъездом Златана в MLS, а действующие игроки линии атаки так и не смогли заменить Руни и Ибрагимовича после их ухода из клуба.

Ибрагимович выступал за «Юнайтед» с лета 2016 года по март 2018-го, после чего перешел в клуб Главной футбольной лиги США и Канады «Лос-Анджелес Гэлакси». В 53 матчах в составе манкунианцев он забил 29 голов.