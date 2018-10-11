Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция0
Исландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша1
Португалия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Израиль0
Шотландия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Литва0
Румыния1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Черногория0
Сербия1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Фарерские острова0
Азербайджан1
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово1
Мальта0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс0
Испания3
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Аргентина2
Футбол. Лига наций
22:45
Россия
Швеция
Футбол. Сборные
20:30
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
19:15
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
19:00
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
12.10
США
Колумбия
Футбол. Сборные
12.10
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг0
Таиланд1
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
21:40 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в январское трансферное окно может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист ESPN Марк Огден.

Наверх
Источник: AP 2018

По информации Огдена, на таком шаге настаивает лично тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Журналист отметил, что неудачи английского клуба совпали с отъездом Златана в MLS, а действующие игроки линии атаки так и не смогли заменить Руни и Ибрагимовича после их ухода из клуба.

Ибрагимович выступал за «Юнайтед» с лета 2016 года по март 2018-го, после чего перешел в клуб Главной футбольной лиги США и Канады «Лос-Анджелес Гэлакси». В 53 матчах в составе манкунианцев он забил 29 голов.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Милан», за которой Ибрагимович выступал в 2010—2012 годах, также заинтересован в возвращении 37-летнего шведского футболиста.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов рассказал Путину о причинах агрессивного поведения
Суд арестовал футболиста Мамаева до 8 декабря
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева
«Реал» ответил на обвинения в связи с делом об изнасиловании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь