«Монако» уволил Жардима. Что ждет Головина
Пробуем представить, как повлияет смена тренера на французскую карьеру
Пробуем представить, как повлияет смена тренера на французскую карьеру
Сейчас уже не так важно, что Леонарду Жардим был, возможно, лучшим вариантом для Головина при первом серьезном знакомстве с Европой. Португальского специалиста, отправленного в четверг в отставку с поста главного тренера «Монако», сложно назвать апологетом атакующего футбола, но для российского полузащитника это было даже хорошо, ведь ЦСКА и сборная России тоже не ориентированы на позиционное нападение. Зато Жардим умеет и любит работать с молодежью. Еще в «Спортинге» при португальце расцвел один из нынешних лидеров сборной Англии Дайер и заново родился
В «Монако» за четыре года португалец не только завоевал чемпионство и вывел монегасков в полуфинал Лиги чемпионов-2016/17, но и воспитал целый студенческий отряд, который сейчас известен во всей Европе. Марсьяль, Кюрзава, Кондогбья, Бакайоко,
Таких специалистов, как Жардим, в Европе немного. Сейчас тренеры и клубы предпочитают перекупать футболистов, а не выращивать их у себя. Академия «Монако» тоже не плодовита — из перечисленных выше игроков только Кюрзава и Мбаппе воспитывались княжеским клубом. Но Жардим и селекционеры «Монако» умели выискивать в Европе талантливых игроков с высоким потенциалом. И Головин оказался на Лазурном берегу совсем неслучайно.
Сразу стало ясно, что Жардим был лично заинтересован в трансфере россиянина. За те несколько месяцев, что они работали бок о бок, португалец сказал немало добрых слов об
— Александр — игрок другого уровня. Он имеет опыт выступлений за сборную, играл на международном уровне и привык развиваться вместе с командами, которые борются за самые высокие места. Он важен для нас и будет решать исход матчей, — сказал португалец.
Перед недавней встречей с дортмундской «Боруссией» (0:3) в Лиге чемпионов Жардим еще раз обратил внимание на игровые качества россиянина:
— Головин — высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против «Боруссии», — привел слова тренера официальный твиттер монегасков.
Однако все заслуги португальского специалиста были не в силах защитить его от радикального решения руководства клуба, которое вряд ли можно назвать несправедливым. Безвыигрышная серия «Монако» достигла уже десяти матчей (=3−7), очевидно, что нужно
Само собой, многое будет зависеть от того, кто придет на смену Жардиму. Португалец постепенно подводил Александра к основе — при нем он три раза из пяти проведенных игр начинал матч с первых минут, в последней встрече отдал голевую передачу. На фоне своих партнеров смотрелся прилично, игру обострял, получал хорошие отзывы во французских спортивных СМИ. Причины посадить Головина в запас, кто бы ни стал новым рулевым, появятся только, если россиянин сам махнет рукой на конкуренцию и тренировочный процесс, чего с ним точно не должно произойти.
Слухов вокруг потенциального сменщика португальца, как всегда хватает. По информации французской прессы главных претендентов трое: Арсен Венгер, Тьерри Анри и Клаудио Раньери. Первые двое — легенды «Монако»: Анри 4,5 года выступал в первой команде (122 матча, 25 голов), пройдя несколько возрастных ступеней в академии монегасков. Венгер тренировал команду с Лазурного берега целых семь лет (дольше, чем
Каждый вариант — при должном усердии — подходит Головину. Венгер очень хотел видеть его в «Арсенале». Команды Раньери любят владеть мячом, не снижая скорости, что подходит мобильному полузащитнику из России. А для Анри это вообще будет полноценный тренерский дебют — и Головин может стать для него хорошим союзником.