«Монако» уволил Жардима. Что ждет Головина

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер-воспитатель

Сейчас уже не так важно, что Леонарду Жардим был, возможно, лучшим вариантом для Головина при первом серьезном знакомстве с Европой. Португальского специалиста, отправленного в четверг в отставку с поста главного тренера «Монако», сложно назвать апологетом атакующего футбола, но для российского полузащитника это было даже хорошо, ведь ЦСКА и сборная России тоже не ориентированы на позиционное нападение. Зато Жардим умеет и любит работать с молодежью. Еще в «Спортинге» при португальце расцвел один из нынешних лидеров сборной Англии Дайер и заново родился экс-спартаковец Рохо — как раз после отставки Жардима в 2014-м оба уехали в английскую премьер-лигу.

В «Монако» за четыре года португалец не только завоевал чемпионство и вывел монегасков в полуфинал Лиги чемпионов-2016/17, но и воспитал целый студенческий отряд, который сейчас известен во всей Европе. Марсьяль, Кюрзава, Кондогбья, Бакайоко, Феррейра-Карраско, Менди, Бернарду Силва, Фабинью и, конечно, Мбаппе — на каждого из них повлиял Жардим. В общей сложности «Монако» выручил от продаж этих игроков более полумиллиарда евро — с учетом летнего трансфера Лемара.

Таких специалистов, как Жардим, в Европе немного. Сейчас тренеры и клубы предпочитают перекупать футболистов, а не выращивать их у себя. Академия «Монако» тоже не плодовита — из перечисленных выше игроков только Кюрзава и Мбаппе воспитывались княжеским клубом. Но Жардим и селекционеры «Монако» умели выискивать в Европе талантливых игроков с высоким потенциалом. И Головин оказался на Лазурном берегу совсем неслучайно.

Высокая оценка

Сразу стало ясно, что Жардим был лично заинтересован в трансфере россиянина. За те несколько месяцев, что они работали бок о бок, португалец сказал немало добрых слов об экс-армейце. Пока Александр, так некстати получивший травму на одной из первых тренировок в новом клубе, восстанавливался от повреждения, главный тренер монегасков на все вопросы журналистов о времени его возвращения в строй отвечал, что он всерьез рассчитывает на Головина и не хотел бы форсировать его лечение. Когда в конце сентября случился долгожданный дебют российского футболиста в игре против «Нима» (1:1), на пресс-конференции Жардим высоко оценил его действия:

— Александр — игрок другого уровня. Он имеет опыт выступлений за сборную, играл на международном уровне и привык развиваться вместе с командами, которые борются за самые высокие места. Он важен для нас и будет решать исход матчей, — сказал португалец.

Перед недавней встречей с дортмундской «Боруссией» (0:3) в Лиге чемпионов Жардим еще раз обратил внимание на игровые качества россиянина:

— Головин — высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против «Боруссии», — привел слова тренера официальный твиттер монегасков.

Отставка

Однако все заслуги португальского специалиста были не в силах защитить его от радикального решения руководства клуба, которое вряд ли можно назвать несправедливым. Безвыигрышная серия «Монако» достигла уже десяти матчей (=3−7), очевидно, что нужно что-то менять, хотя винить одного только тренера во всех бедах было бы неправильно. Монегаски, потерявшие за последние два летних трансферных окна всех своих лидеров (ветеран Фалькао остался, но один в поле — не воин), а новичкам нужно время для адаптации. Впрочем, ждать, пока все наладится, становится все сложнее — «Монако» осел в зоне вылета, самое время для перемен. Как они отразятся на Головине?

Возможные кандидаты

Само собой, многое будет зависеть от того, кто придет на смену Жардиму. Португалец постепенно подводил Александра к основе — при нем он три раза из пяти проведенных игр начинал матч с первых минут, в последней встрече отдал голевую передачу. На фоне своих партнеров смотрелся прилично, игру обострял, получал хорошие отзывы во французских спортивных СМИ. Причины посадить Головина в запас, кто бы ни стал новым рулевым, появятся только, если россиянин сам махнет рукой на конкуренцию и тренировочный процесс, чего с ним точно не должно произойти.

Слухов вокруг потенциального сменщика португальца, как всегда хватает. По информации французской прессы главных претендентов трое: Арсен Венгер, Тьерри Анри и Клаудио Раньери. Первые двое — легенды «Монако»: Анри 4,5 года выступал в первой команде (122 матча, 25 голов), пройдя несколько возрастных ступеней в академии монегасков. Венгер тренировал команду с Лазурного берега целых семь лет (дольше, чем кто-либо за последние полвека), с 1987-го по 1994-й. У Раньери тоже есть опыт работы с «Монако», причем, удивительное дело — с его уходом в 2014-м и приходом Жардима начался один из самых успешных этапов в жизни не только монегасков, но и итальянского тренера, у которого тогда все пошло на лад — через год после этого Раньери оказался в «Лестере» и привел «лис» к чемпионскому титулу-2015/16.