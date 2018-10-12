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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д согласовала контракт с Алькасером и выкупит его у «Барселоны»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, права на которого принадлежат «Барселоне», в ближайшее время станет футболистом «шмелей» на постоянной основе.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Espana со ссылкой на AS, форвард своим выступлением на старте сезона произвёл впечатление на руководство немецкого клуба, которое уже согласовало с ним четырёхлетний контракт, по условиям которого он займёт третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после Марко Ройса и Марио Гётце и будет получать € 8 млн в год. В ближайшее время «Боруссия» активирует прописанную в арендном соглашении опцию выкупа Алькасера за € 23 млн.

В трёх матчах нынешнего сезона Бундеслиги 25-летний нападающий забил шесть мячей.

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