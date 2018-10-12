«Боруссия» Д согласовала контракт с Алькасером и выкупит его у «Барселоны»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, права на которого принадлежат «Барселоне», в ближайшее время станет футболистом «шмелей» на постоянной основе.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер, права на которого принадлежат «Барселоне», в ближайшее время станет футболистом «шмелей» на постоянной основе.
Как сообщает Football Espana со ссылкой на AS, форвард своим выступлением на старте сезона произвёл впечатление на руководство немецкого клуба, которое уже согласовало с ним четырёхлетний контракт, по условиям которого он займёт третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после Марко Ройса и Марио Гётце и будет получать € 8 млн в год. В ближайшее время «Боруссия» активирует прописанную в арендном соглашении опцию выкупа Алькасера за € 23 млн.
В трёх матчах нынешнего сезона Бундеслиги 25-летний нападающий забил шесть мячей.