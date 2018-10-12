L’Equipe: Анри уже в понедельник станет тренером «Монако»
Легендарный французский нападающий Тьерри Анри уже в понедельник может быть назначен на пост главного тренера «Монако».
Легендарный французский нападающий Тьерри Анри уже в понедельник может быть назначен на пост главного тренера «Монако».
Как сообщает L’Equipe, в субботу Анри должен покинуть пост помощника главного тренера сборной Бельгии и отправится в «Монако» для подписания контракта. По данным источника, помощником Анри хочет видеть тренера резервистов «Ренна» Жюльена Стефана.
Напомним, что «Монако» ранее уволил Леонарду Жардима с поста главного тренера после десяти матчей без побед.
В «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.