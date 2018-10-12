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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

L’Equipe: Анри уже в понедельник станет тренером «Монако»

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри уже в понедельник может быть назначен на пост главного тренера «Монако».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает L’Equipe, в субботу Анри должен покинуть пост помощника главного тренера сборной Бельгии и отправится в «Монако» для подписания контракта. По данным источника, помощником Анри хочет видеть тренера резервистов «Ренна» Жюльена Стефана.

Напомним, что «Монако» ранее уволил Леонарду Жардима с поста главного тренера после десяти матчей без побед.

В «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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