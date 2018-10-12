Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в 33 года

«Экс-форвард “Селтика” Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру», — говорится в сообщении на странице клуба из Глазго в Twitter.

Греческий форвард защищал цвета «Селтика» в 2008—2014 годах, стал четырехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем кубка страны, забил за клуб более 70 голов. Также он ранее выступал за голландский «Херенвен», английские «Ман Сити» и «Вест Бромвич», «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда, испанскую «Сарагосу», в прошлом сезоне провел 26 матчей за турецкий «Самсунспор». На счету Самараса девять голов в 81 матчах за национальную команду.