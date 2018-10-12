Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в 33 года
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший нападающий шотландского «Селтика», английского «Манчестер Сити» и сборной Греции по футболу Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший нападающий шотландского «Селтика», английского «Манчестер Сити» и сборной Греции по футболу Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
«Экс-форвард “Селтика” Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру», — говорится в сообщении на странице клуба из Глазго в Twitter.
Греческий форвард защищал цвета «Селтика» в 2008—2014 годах, стал четырехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем кубка страны, забил за клуб более 70 голов. Также он ранее выступал за голландский «Херенвен», английские «Ман Сити» и «Вест Бромвич», «Аль-Хиляль» из