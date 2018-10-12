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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Назван лучший тренер АПЛ в сентябре

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя победителя в номинации на звание лучшего тренера чемпионата в сентябре.

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По итогам голосования приз получил главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эспириту Санту, под руководством которого команда в прошедшем месяце одержала три победы в матчах с «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Саутгемптоном», а также на выезде сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». При этом за месяц «вулвз» пропустили лишь один гол в Премьер-лиге.

«Вулверхэмптон» после восьми туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками в активе и лишь на три очка отстаёт от первой четвёрки. Команда вышла в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, финишировав первой в Чемпионшипе.

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