В Бельгии арестованы 29 человек по подозрению в коррупции в футболе
Бельгийская полиция провела серию арестов в связи с расследование коррупции в местном футболе на самом высоком уровне.
Бельгийская полиция провела серию арестов в связи с расследование коррупции в местном футболе на самом высоком уровне.
Как сообщает AFP, всего в среду и четверг были задержаны 29 человек. Десять из них были освобождены практически сразу. Еще 19 арестованным предъявлены обвинения, девять из них остаются под арестом до сих пор.
Пока детали расследования полиция не раскрывает, поскольку волна задержаний может продолжиться.