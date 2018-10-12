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16:40 (мск), источник: Sport24

Усейн Болт оформил первый дубль в футбольной карьере. И отпраздновал в фирменном стиле

Олимпийский чемпион теперь зажигает в футболе.

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Что случилось?

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт вышел в стартовом составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс» и оформил дубль в матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед».

57-я минута: Болт уходит от защитника и бьет под вратарем.

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68-я минута: Усэйн забивает в пустые после краш-теста кипера и защитника.

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«Сентрал Кост Маринерс» выиграл 4:0, а Болт отпраздновал дубль в фирменном стиле.

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Это его первый матч в футболе?

Нет, он дебютировал за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа в товарищеском матче против «Сентрал Кост Селект». «Маринерс» выиграл со счетом 6:1. Болт вышел на замену на 71-й минуте и никакими результативными действиями не отметился.

Он давно в футболе?

С «Сентрал Кост Маринерс» Болт подписал контракт в 7 августа. Спустя 11 дней он приступил к тренировкам.

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Болт не скрывает, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Несколько раз он даже посещал тренировки английского клуба. А болельщики всерьез обсуждали, что он может подписать контракт с «МЮ».

Сам спортсмен отшучивался: «Я пока не подписал контракт с “МЮ”, но верю, что Моуринью заметит меня».

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Такое же интервью было и в отношении дортмундской «Боруссии». В марте 2018 года ямайский спринтер тренировался с немецкой командой. И даже забивал.

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А еще в 2017 году Болт появился в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.

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Что такое «Сентрал Кост Маринерс»

Команда, выступающая в австралийской А-Лиге. В 2008 и 2012 годах она выигрывала австралийский регулярный чемпионат, но оступалась в плей-офф. А в прошлом сезоне набрала 20 очков в 27 матчах и оказалась на последнем месте в турнирной таблице.

В новом сезоне у «Сентрал Кост Маринерс» есть самый быстрый футболист в мире, который теперь еще и забивает.

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