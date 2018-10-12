Усейн Болт оформил первый дубль в футбольной карьере. И отпраздновал в фирменном стиле
Олимпийский чемпион теперь зажигает в футболе.
Олимпийский чемпион теперь зажигает в футболе.
Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт вышел в стартовом составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс» и оформил дубль в матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед».
57-я минута: Болт уходит от защитника и бьет под вратарем.
68-я минута: Усэйн забивает в пустые после
«Сентрал Кост Маринерс» выиграл 4:0, а Болт отпраздновал дубль в фирменном стиле.
Нет, он дебютировал за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа в товарищеском матче против «Сентрал Кост Селект». «Маринерс» выиграл со счетом 6:1. Болт вышел на замену на 71-й минуте и никакими результативными действиями не отметился.
С «Сентрал Кост Маринерс» Болт подписал контракт в 7 августа. Спустя 11 дней он приступил к тренировкам.
Болт не скрывает, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Несколько раз он даже посещал тренировки английского клуба. А болельщики всерьез обсуждали, что он может подписать контракт с «МЮ».
Сам спортсмен отшучивался: «Я пока не подписал контракт с “МЮ”, но верю, что Моуринью заметит меня».
Такое же интервью было и в отношении дортмундской «Боруссии». В марте 2018 года ямайский спринтер тренировался с немецкой командой. И даже забивал.
А еще в 2017 году Болт появился в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
Команда, выступающая в австралийской
В новом сезоне у «Сентрал Кост Маринерс» есть самый быстрый футболист в мире, который теперь еще и забивает.