Бывший президент УЕФА Платини подал иск с целью доказать сговор чиновников ФИФА

В конце 2015 года на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер и Платини, занимавший также должность вице- президента ФИФА, были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

Отмечается, что Платини хочет выяснить, как информация о платеже попала к швейцарским прокурорам. Француз считает, что это было результатом работы чиновников, которые препятствовали избранию Платини президентом ФИФА. По словам его адвоката Уильяма Бурдона, есть существенные признаки заговора с целью «убрать» Платини.