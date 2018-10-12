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16:50 (мск), источник: ТАСС

«Челси» опроверг публикации о планах направлять болельщиков за расизм в музей в Освенциме

ЛОНДОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Английский футбольный клуб «Челси» опроверг публикации, появившиеся в британской прессе, о намерении заменить запрет на посещение матчей команды из-за расизма образовательными поездками в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

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«Статья в [газете] Sun не является очень точной, так как использованные в ней цитаты являются частью более широкой дискуссии о том, что «могло бы быть сделано», — сказал собеседник агентства.

«И хотя когда-нибудь мы, возможно, могли бы отправить болельщиков, которые хотят заняться самостоятельным просвещением, в настоящий момент нет действующей программы для того, чтобы отправлять болельщиков за проявления расизма куда бы то ни было, а скорее речь идет о долгом процессе их воспитания», — добавил он.

В прошлом сезоне несколько болельщиков «Челси» были наказаны за антисемитские кричалки, направленные против клуба «Тоттенхэм», который имеет большую еврейскую фанбазу. Делегация «Челси» в апреле посетила ежегодный Марш жизни в Освенциме. В июне 150 болельщиков лондонской команды вместе с сотрудниками клуба посетили музей, посвященный концентрационным лагерям в Польше. Уцелевшие во время Холокоста также встретились с командой.

Владельцем «Челси» является российский бизнесмен Роман Абрамович. В 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля.

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