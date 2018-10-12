«Челси» опроверг публикации о планах направлять болельщиков за расизм в музей в Освенциме

«Статья в [газете] Sun не является очень точной, так как использованные в ней цитаты являются частью более широкой дискуссии о том, что «могло бы быть сделано», — сказал собеседник агентства.

«И хотя когда-нибудь мы, возможно, могли бы отправить болельщиков, которые хотят заняться самостоятельным просвещением, в настоящий момент нет действующей программы для того, чтобы отправлять болельщиков за проявления расизма куда бы то ни было, а скорее речь идет о долгом процессе их воспитания», — добавил он.

В прошлом сезоне несколько болельщиков «Челси» были наказаны за антисемитские кричалки, направленные против клуба «Тоттенхэм», который имеет большую еврейскую фанбазу. Делегация «Челси» в апреле посетила ежегодный Марш жизни в Освенциме. В июне 150 болельщиков лондонской команды вместе с сотрудниками клуба посетили музей, посвященный концентрационным лагерям в Польше. Уцелевшие во время Холокоста также встретились с командой.