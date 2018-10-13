Роналдиньо запустил собственную криптовалюту
Бывший полузащитник футбольной сборной Бразилии Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты, сообщает Financiero.
Бывший полузащитник футбольной сборной Бразилии Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты, сообщает Financiero.
Роналдиньо займётся выпуском криптовалюты «RS coin» совместно с площадкой NEO, которая позволяет монетизировать бренды путём выпуска валюты на основе блокчейна.
Стоит отметить, что бразилец планирует продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако использоваться она может всеми желающими.
Ранее о запуске собственных криптовалют объявили боксёр Мэнни Пакьяо,
Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. О том, что 38-летний футболист завершил игровую карьеру стало известно в январе.