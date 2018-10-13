Роналдиньо запустил собственную криптовалюту

Стоит отметить, что бразилец планирует продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако использоваться она может всеми желающими.

Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. О том, что 38-летний футболист завершил игровую карьеру стало известно в январе.