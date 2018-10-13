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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналдиньо запустил собственную криптовалюту

Бывший полузащитник футбольной сборной Бразилии Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты, сообщает Financiero.

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Источник: Reuters

Роналдиньо займётся выпуском криптовалюты «RS coin» совместно с площадкой NEO, которая позволяет монетизировать бренды путём выпуска валюты на основе блокчейна.

Стоит отметить, что бразилец планирует продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако использоваться она может всеми желающими.

Ранее о запуске собственных криптовалют объявили боксёр Мэнни Пакьяо, экс-футболист Майкл Оуэн и полузащитник «Баварии» Хамес Родригес.

Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. О том, что 38-летний футболист завершил игровую карьеру стало известно в январе.

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