Лучший бомбардир бундеслиги, который ни разу не вышел в основе. Он оказался не нужен «Барселоне»
Пако Алькасер соскучился по футболу.
Пако Алькасер соскучился по футболу.
Летом 2016-го «Барселона» отдала за него 30 миллионов евро. Причем каталонцы почти не переплатили, взяли 22-летнего игрока сборной Испании по рыночной цене. Transfermarkt тогда оценивал форварда в 25 миллионов.
Пако не так много пропустил
— В атаке «Барселоны» играет лучший нападающий в мире (Суарес), справа — лучший игрок в мире (Месси), а слева — лучший футболист ближайшего будущего (Неймар). Это очень сложно, и я должен работать каждый день, чтобы быть готовым, когда появится возможность играть.
Обидно стало, когда Алькасер не потянул даже роль ударного запасного. По мнению Вальверде и менеджмента. Летом ушел Неймар, и на его место экстренно купили Дембеле за 105 миллионов. Сильно переплатили, но не решились закрепить место в основе за Алькасером. Еще и вернули Деулофеу.
В любом случае Пако получал большой шанс. Одно дело конкурировать с Неймаром, другое — с Дембеле и Деулофеу.
— В «Барселоне» очень сложно рассчитывать на игровое время, учитывая, что в команде играют Месси и Суарес, — изменилось объяснение Пако после ухода Неймара.
Неймар ушел, но Алькасер стал играть еще меньше. 695 минут в чемпионате — это недотягивает даже до 8 полных матчей. При этом показатели остались неплохими: 4+3. Когда зимой «Барса» купила Коутинью, еще до летнего трансфера Малкома из «Бордо», стало понятно, что Алькасеру в Каталонии больше делать нечего.
— Я решил сменить клуб лишь потому, что вновь хотел получать удовольствие от футбола и просто иметь возможность играть, выходя на поле.
За два дня до 25-летия Пако перешел в «Боруссию». Аренда стоимостью 2 миллиона с правом выкупа за 23 миллиона. О полноценном трансфере дортмундцы объявили через 6 недель после оформления аренды. Настолько их впечатлил испанец. А ведь он еще не готов регулярно играть 90 минут
Кондиции позволили ему выйти на замену лишь в трех матчах чемпионата Германии, суммарно находился на поле всего 81 минуту. Забил 6 голов. В среднем Алькасер забивает каждые 13 минут в бундеслиге. Полный матч за «Боруссию» он провел только в Лиге чемпионов против «Монако» и тоже забил. В сборной Испании оценили и вызвали форварда на октябрьские матчи. Итог — дубль в ворота Уэльса.
Мы собрали для вас все голы Алькасера в одном ролике. Это стоит увидеть. Особенно его победный мяч со штрафного на 96-й минуте.
10 октября Marca опубликовала заметку с заголовком «Глядя на Луиса Суареса, не было ли ошибкой выпустить Алькасера?».