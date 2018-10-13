Сарри: Азар останется в «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике лондонцев Эдене Азаре.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике лондонцев Эдене Азаре.
«Азар — невероятный футболист. Не думаю, что даже он знает, насколько ещё может вырасти в профессиональном плане. Уверен, он сможет оказаться в тройке лучших игроков в мире. Проблема заключается в том, что он играет для собственного удовольствия и не всегда осознаёт важность перехода от забавы к добыче трофеев. В конце концов, необходимо пожинать плоды собственного труда.
Его подход хорош, но он также может стать его потенциальным ограничением. Ему следует поднять голову, осмотреться и понять, что вокруг него — целый мир, который он может покорить на благо всей команде, а не только одного человека.
Он говорил обо мне добрые слова, я не ожидал. Контракт Азара истекает в 2020 году, но он останется в «Челси»", — приводит слова Сарри Corriere dello Sport.