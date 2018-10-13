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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри: Азар останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о полузащитнике лондонцев Эдене Азаре.

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Источник: Reuters

«Азар — невероятный футболист. Не думаю, что даже он знает, насколько ещё может вырасти в профессиональном плане. Уверен, он сможет оказаться в тройке лучших игроков в мире. Проблема заключается в том, что он играет для собственного удовольствия и не всегда осознаёт важность перехода от забавы к добыче трофеев. В конце концов, необходимо пожинать плоды собственного труда.

Его подход хорош, но он также может стать его потенциальным ограничением. Ему следует поднять голову, осмотреться и понять, что вокруг него — целый мир, который он может покорить на благо всей команде, а не только одного человека.

Он говорил обо мне добрые слова, я не ожидал. Контракт Азара истекает в 2020 году, но он останется в «Челси»", — приводит слова Сарри Corriere dello Sport.

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