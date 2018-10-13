СМИ: «Барселона» предложит Месси новый контракт
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Барселона» планирует в следующем сезоне продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Барселона» планирует в следующем сезоне продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 31-летнему Месси, нынешний контракт которого с «Барселоной» рассчитан до 2021 года, хотят предложить продлить соглашение как минимум еще на один сезон, также рассматривается вариант продления на два сезона.
Менеджеры клуба хотят, чтобы Месси до конца карьеры выступал только в составе их команды. Аналогичного мнения придерживаются и одноклубники аргентинца. Отмечается, что руководство «Барселоны» примет любое решение Месси. Ранее аргентинец заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».
Месси дебютировал за каталонцев в официальном матче в 2004 году и с тех пор забил за команду свыше 500 голов, став девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.