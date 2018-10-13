СМИ: «Барселона» предложит Месси новый контракт

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По данным издания, 31-летнему Месси, нынешний контракт которого с «Барселоной» рассчитан до 2021 года, хотят предложить продлить соглашение как минимум еще на один сезон, также рассматривается вариант продления на два сезона.

Менеджеры клуба хотят, чтобы Месси до конца карьеры выступал только в составе их команды. Аналогичного мнения придерживаются и одноклубники аргентинца. Отмечается, что руководство «Барселоны» примет любое решение Месси. Ранее аргентинец заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».