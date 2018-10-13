Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина

Источник: AP 2018

Бриллиант княжества

«Монако» представил нового главного тренера необычно — опубликовал в соцсетях винтажный стикер с фотографией юного Анри в форме «Монако».

Будущий бомбардир начинал карьеру на Лазурном берегу, a дебютировал за «Монако» в 1994-м, когда ему было 17 лет.

Нет ничего удивительного в том, что Анри оказался в основе так рано — Арсен Венгер приметил футболиста, когда он забивал за молодежную команду. В одном из матчей за молодежку Анри отличился шесть раз, причем команда выиграла со счетом 6:0.

Мог сыграть в финале ЧМ

Анри — чемпион мира. В 1998-м он еще не был столь известен, но домашний планетарный форум взвинтил популярность Анри до вершины Эйфелевой башни, ведь он с тремя мячами стал лучшим бомбардиром команды. К слову, в финале он должен был выйти на замену, но из-за удаления Десайи тренеру пришлось менять планы и выпускать Виейра.

«Однажды «канонир» — всегда «канонир»

В 1999-м транзитом через «Ювентус» форвард оказался в «Арсенале» — Венгеру нужен был нападающий на смену капризному Анелька (между прочим, другу Анри). Поначалу комментаторы упорно произносили фамилию француза на английский манер — «Хенри». Но после серии удачных эпизодов кто-то из комментаторов радостно воскликнул: «Какой же это Хенри! Это Анри!».

Нападающий провел в «Арсенале» восемь лет, стал двукратным чемпионом Англии, добрался с ним до финала Лиги чемпионов. В 2012-м Анри вернулся в Лондон и подтвердил фразу, которую сам и придумал: «однажды «канонир» — всегда «канонир». У «Эмирейтс» есть памятник великому «пушкарю».

Изобретатель слов

В 2000-е Анри был необычайно популярен, а сам футболист этим умело пользовался. Француз обожал сниматься в рекламных роликах, а один из них даже увековечил его имя в словаре! В одном из рекламных клипов Анри несколько раз повторял неологизм vavavoom, который по сюжету означал что-то вроде «суперкрутой». В какой-то момент это слово вошло в речь англичан и французов, так что в Оксфорде включили vavavoom в краткий словарь.

Рука, но не бога

Однажды Анри влип в громадный скандал. По ходу овертайма ответного стыкового матча чемпионата мира-2010 с Ирландией нападающий сборной Франции явно подыграл рукой и сделал пас на Галласа, после чего тот забил и принес команде место на турнире. Главный судья Мартин Ханссон, как и его ассистенты, нарушения правил не заметил, зато это увидела вся планета. Анри из прославленного бомбардира мгновенно превратился в «воришку» и «баскетболиста» (так его называли в СМИ), а за его игру рукой извиняться пришлось лично президенту Франции Николя Саркози.

Эксперт на телевидении

В 2014 году Анри завершил футбольную карьеру, но приступать к работе тренером не спешил. Вместо этого форвард решил подзаработать в Sky Sports (издание Sport Magazine сообщало, что зарплата Анри на телевидении составляет 4 миллиона фунтов в год).

Француз оказался отличным экспертом — английские болельщики особенно любят разнообразную мимику Анри, которая делает выпуски ярче. А вот самый известный эпизод с участием француза -удивительная реакция Анри на увольнение Брендана Роджерса с поста тренера «Ливерпуля» в 2015-м.

Против своих

Этим летом Анри покинул Sky, потому что захотел сосредоточиться на тренерской работе. С августа 2016 года француз трудился на посту ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и дошел вместе с ней до бронзы чемпионата мира. Правда, в полуфинале Анри ждал тяжелый матч — Бельгия встречалась с Францией и уступила.