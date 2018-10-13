Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина
Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола.
Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола.
«Монако» представил нового главного тренера необычно — опубликовал в соцсетях винтажный стикер с фотографией юного Анри в форме «Монако».
Будущий бомбардир начинал карьеру на Лазурном берегу, a дебютировал за «Монако» в 1994-м, когда ему было 17 лет.
Нет ничего удивительного в том, что Анри оказался в основе так рано — Арсен Венгер приметил футболиста, когда он забивал за молодежную команду. В одном из матчей за молодежку Анри отличился шесть раз, причем команда выиграла со счетом 6:0.
Анри — чемпион мира. В 1998-м он еще не был столь известен, но домашний планетарный форум взвинтил популярность Анри до вершины Эйфелевой башни, ведь он с тремя мячами стал лучшим бомбардиром команды. К слову, в финале он должен был выйти на замену, но
В 1999-м транзитом через «Ювентус» форвард оказался в «Арсенале» — Венгеру нужен был нападающий на смену капризному Анелька (между прочим, другу Анри). Поначалу комментаторы упорно произносили фамилию француза на английский манер — «Хенри». Но после серии удачных эпизодов
Нападающий провел в «Арсенале» восемь лет, стал двукратным чемпионом Англии, добрался с ним до финала Лиги чемпионов. В 2012-м Анри вернулся в Лондон и подтвердил фразу, которую сам и придумал: «однажды «канонир» — всегда «канонир». У «Эмирейтс» есть памятник великому «пушкарю».
В 2000-е Анри был необычайно популярен, а сам футболист этим умело пользовался. Француз обожал сниматься в рекламных роликах, а один из них даже увековечил его имя в словаре! В одном из рекламных клипов Анри несколько раз повторял неологизм vavavoom, который по сюжету означал
Однажды Анри влип в громадный скандал. По ходу овертайма ответного стыкового матча чемпионата мира-2010 с Ирландией нападающий сборной Франции явно подыграл рукой и сделал пас на Галласа, после чего тот забил и принес команде место на турнире. Главный судья Мартин Ханссон, как и его ассистенты, нарушения правил не заметил, зато это увидела вся планета. Анри из прославленного бомбардира мгновенно превратился в «воришку» и «баскетболиста» (так его называли в СМИ), а за его игру рукой извиняться пришлось лично президенту Франции Николя Саркози.
В 2014 году Анри завершил футбольную карьеру, но приступать к работе тренером не спешил. Вместо этого форвард решил подзаработать в Sky Sports (издание Sport Magazine сообщало, что зарплата Анри на телевидении составляет 4 миллиона фунтов в год).
Француз оказался отличным экспертом — английские болельщики особенно любят разнообразную мимику Анри, которая делает выпуски ярче. А вот самый известный эпизод с участием француза -удивительная реакция Анри на увольнение Брендана Роджерса с поста тренера «Ливерпуля» в 2015-м.
Этим летом Анри покинул Sky, потому что захотел сосредоточиться на тренерской работе. С августа 2016 года француз трудился на посту ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и дошел вместе с ней до бронзы чемпионата мира. Правда, в полуфинале Анри ждал тяжелый матч — Бельгия встречалась с Францией и уступила.
«Монако» для Анри — первый самостоятельный опыт работы. Месяц назад он мог возглавить «Бордо», но стороны не согласовали детали контракта. Теперь молодой тренер будет штурмовать другую высоту, ведь «Монако» играет в Лиги чемпионов. А помогать ему будет один из лидеров сборной России.