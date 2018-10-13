Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Андорра
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Казахстан
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Гибралтар
Футбол. Сборные
1-й тайм
Филиппины1
Оман0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Узбекистан1
КНДР0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир2
Балтика2
Футбол. Лига наций
16:00
Словакия1
Чехия2
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново0
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-22
Зенит-21
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Индия0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Спартак-20
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Боливия3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь1
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск0
Ротор1
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
12Дебют Еременко в «Спартаке»
17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина

Полузащитник сборной России Александр Головин теперь будет работать вместе со звездой мирового футбола.

Наверх
Источник: AP 2018

Бриллиант княжества

«Монако» представил нового главного тренера необычно — опубликовал в соцсетях винтажный стикер с фотографией юного Анри в форме «Монако».

Во время загрузки произошла ошибка.

Будущий бомбардир начинал карьеру на Лазурном берегу, a дебютировал за «Монако» в 1994-м, когда ему было 17 лет.

Нет ничего удивительного в том, что Анри оказался в основе так рано — Арсен Венгер приметил футболиста, когда он забивал за молодежную команду. В одном из матчей за молодежку Анри отличился шесть раз, причем команда выиграла со счетом 6:0.

Мог сыграть в финале ЧМ

Анри — чемпион мира. В 1998-м он еще не был столь известен, но домашний планетарный форум взвинтил популярность Анри до вершины Эйфелевой башни, ведь он с тремя мячами стал лучшим бомбардиром команды. К слову, в финале он должен был выйти на замену, но из-за удаления Десайи тренеру пришлось менять планы и выпускать Виейра.

«Однажды «канонир» — всегда «канонир»

В 1999-м транзитом через «Ювентус» форвард оказался в «Арсенале» — Венгеру нужен был нападающий на смену капризному Анелька (между прочим, другу Анри). Поначалу комментаторы упорно произносили фамилию француза на английский манер — «Хенри». Но после серии удачных эпизодов кто-то из комментаторов радостно воскликнул: «Какой же это Хенри! Это Анри!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий провел в «Арсенале» восемь лет, стал двукратным чемпионом Англии, добрался с ним до финала Лиги чемпионов. В 2012-м Анри вернулся в Лондон и подтвердил фразу, которую сам и придумал: «однажды «канонир» — всегда «канонир». У «Эмирейтс» есть памятник великому «пушкарю».

Изобретатель слов

В 2000-е Анри был необычайно популярен, а сам футболист этим умело пользовался. Француз обожал сниматься в рекламных роликах, а один из них даже увековечил его имя в словаре! В одном из рекламных клипов Анри несколько раз повторял неологизм vavavoom, который по сюжету означал что-то вроде «суперкрутой». В какой-то момент это слово вошло в речь англичан и французов, так что в Оксфорде включили vavavoom в краткий словарь.

Рука, но не бога

Однажды Анри влип в громадный скандал. По ходу овертайма ответного стыкового матча чемпионата мира-2010 с Ирландией нападающий сборной Франции явно подыграл рукой и сделал пас на Галласа, после чего тот забил и принес команде место на турнире. Главный судья Мартин Ханссон, как и его ассистенты, нарушения правил не заметил, зато это увидела вся планета. Анри из прославленного бомбардира мгновенно превратился в «воришку» и «баскетболиста» (так его называли в СМИ), а за его игру рукой извиняться пришлось лично президенту Франции Николя Саркози.

Эксперт на телевидении

В 2014 году Анри завершил футбольную карьеру, но приступать к работе тренером не спешил. Вместо этого форвард решил подзаработать в Sky Sports (издание Sport Magazine сообщало, что зарплата Анри на телевидении составляет 4 миллиона фунтов в год).

Француз оказался отличным экспертом — английские болельщики особенно любят разнообразную мимику Анри, которая делает выпуски ярче. А вот самый известный эпизод с участием француза -удивительная реакция Анри на увольнение Брендана Роджерса с поста тренера «Ливерпуля» в 2015-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

Против своих

Этим летом Анри покинул Sky, потому что захотел сосредоточиться на тренерской работе. С августа 2016 года француз трудился на посту ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и дошел вместе с ней до бронзы чемпионата мира. Правда, в полуфинале Анри ждал тяжелый матч — Бельгия встречалась с Францией и уступила.

«Монако» для Анри — первый самостоятельный опыт работы. Месяц назад он мог возглавить «Бордо», но стороны не согласовали детали контракта. Теперь молодой тренер будет штурмовать другую высоту, ведь «Монако» играет в Лиги чемпионов. А помогать ему будет один из лидеров сборной России.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Следователь назвал три причины для ареста Кокорина
Сокамерники стебут Кокорина и Мамаева
Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» добьётся исторической победы в КХЛ
Почему у Чела Соннена нет шансов против Федора Емельяненко
Бегут с корабля: Украина и Беларусь забрали биатлонистов
Лига наций: букмекеры ждут победы России в результативном матче
50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за выступления в Bellator
Лучший бомбардир бундеслиги. Он оказался не нужен «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь