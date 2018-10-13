Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Ранее французский специалист выражал желание поработать с «ПСЖ». Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона. С «канонирами» он трижды завоевал трофей английской Премьер-лиги, а также по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии. За свою карьеру он также успел поработать с такими командами, как «Нанси», «Монако» и «Нагоя Грампус».