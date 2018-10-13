Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может перейти на работу в «ПСЖ».
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может перейти на работу в «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, французский клуб рассматривает вариант замены нынешнего спортивного директора Антеру Энрике, у которого не сложились отношения с главного тренера парижской команды Томасом Тухелем.
Ранее французский специалист выражал желание поработать с «ПСЖ». Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона. С «канонирами» он трижды завоевал трофей английской
«ПСЖ» после девяти туров с 27 очками единолично лидирует в таблице чемпионата Франции.