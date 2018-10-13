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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может перейти на работу в «ПСЖ».

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Источник: AP 2018

Как сообщает RMC Sport, французский клуб рассматривает вариант замены нынешнего спортивного директора Антеру Энрике, у которого не сложились отношения с главного тренера парижской команды Томасом Тухелем.

Ранее французский специалист выражал желание поработать с «ПСЖ». Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 года и покинул клуб по окончании прошлого сезона. С «канонирами» он трижды завоевал трофей английской Премьер-лиги, а также по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии. За свою карьеру он также успел поработать с такими командами, как «Нанси», «Монако» и «Нагоя Грампус».

«ПСЖ» после девяти туров с 27 очками единолично лидирует в таблице чемпионата Франции.

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