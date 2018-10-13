Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории

Источник: Спорт-Экспресс

С чего все началось

В начале недели в офисах бельгийских клубов прошли массовые обыски — полиция искала улики по делам о коррупции, отмывании денег и организации договорных матчей. Среди этих клубов были и гранды — «Андерлехт» и «Брюгге». Полиция задержала несколько агентов, судей, а также представителей клубов. В их числе был и главный тренер «Брюгге» Иван Леко, с которым в начале этого года работал российский голкипер Владимир Габулов. Полиция подозревает, что некоторые игры прошлого чемпионата Бельгии могли быть договорными.

При чем здесь Россия

Было задержано и допрошено несколько десятков человек. Среди них арбитры ФИФА Барт Фертентен и Себастьен Дельферьер, бывший спортивный директор «Андерлехта» Херман ван Холсбек, а также известные в Бельгии агенты — Деян Велькович, Карим Мейяти и Моги Байят. Оба считаются теневыми руководителями бельгийского футбола, имеют связи в огромном количестве местных клубов, но до последнего времени никого это не смущало. Однако, как сообщает Libre Belgique, полиция начала расследовать трансферы Генри Оньекуры из «Эйпена» в «Эвертон» и Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак». В обоих случаях в переговорах активно участвовал Байят.

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Что теперь грозит Байяту

Пока он подозревается в отмывании денег. Полиция считает, что Байят мог искажать ход переговоров между клубами и игроками так, чтобы выбить значительно большую посредническую компенсацию. С помощью бывшего адвоката «Андерлехта» Лорана Дениса Байят выстраивал четкую схему махинаций, позволявшую скрыть детали переговоров и получать взятки. Агент может сесть в тюрьму.

Что грозит «Спартаку» и Ханни

Пока об этом в СМИ не упоминается, но, судя по всему, ни клуб, ни футболист не подозревали о махинациях Байята при трансфере (если они вообще были). К слову, фамилия агента фигурировала и этим летом при переходе защитника Самюэля Жиго из «Гента» в «Спартак», но об этом трансфере речи не идет. По крайней мере, сейчас.

Что думают в Бельгии об этом деле

Обозреватель Het Laatste Nieuws Питер-Ян Кальсон в беседе с «СЭ» предположил, что скандал может достичь больших масштабов: «Думаю, это все очень серьезно. Коррупция, отмывание денег, договорняки… В этом проблема нашей страны — думаю, часть игроков, тренеров, менеджеров, судей вовлечена в темные дела».

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани тоже высказался на эту тему: «Никто не должен быть удивлен этим коррупционным скандалом. Коррупция везде, где крутятся большие деньги и возможны подковерные сделки — в торговле людьми, проституции, наркоторговле».