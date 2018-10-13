Президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке приобрести Месси

Источник: Reuters

«Мы просили (главного тренера клуба Хосепа) Гвардиолу поговорить с ним, предлагали ему зарплату, в три раза превосходящую ту, которую ему платят в “Барселоне”, но он не согласился», — сказал аль-Мубарак, которого цитирует goal.com.

По данным испанских СМИ, руководство каталонского клуба хочет продлит действующий до 2021 года контракт с 31-летним Месси на как минимум на один сезон. Ранее футболист заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».