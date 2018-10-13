Президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке приобрести Месси
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент «Манчестер Сити» Халдун
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент «Манчестер Сити» Халдун
«Мы просили (главного тренера клуба Хосепа) Гвардиолу поговорить с ним, предлагали ему зарплату, в три раза превосходящую ту, которую ему платят в “Барселоне”, но он не согласился», — сказал
По данным испанских СМИ, руководство каталонского клуба хочет продлит действующий до 2021 года контракт с 31-летним Месси на как минимум на один сезон. Ранее футболист заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».
Месси дебютировал за каталонцев в официальном матче в 2004 году и с тех пор забил за команду свыше 500 голов, став девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.