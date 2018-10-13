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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Манчестер Сити» рассказал о попытке приобрести Месси

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак заявил, что английский футбольный клуб предлагал нападающему Лионелю Месси зарплату в три раза выше, чем он получает в испанской «Барселоне», однако аргентинец ответил отказом.

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Источник: Reuters

«Мы просили (главного тренера клуба Хосепа) Гвардиолу поговорить с ним, предлагали ему зарплату, в три раза превосходящую ту, которую ему платят в “Барселоне”, но он не согласился», — сказал аль-Мубарак, которого цитирует goal.com.

По данным испанских СМИ, руководство каталонского клуба хочет продлит действующий до 2021 года контракт с 31-летним Месси на как минимум на один сезон. Ранее футболист заявлял, что всегда хотел провести всю свою карьеру в стане «сине-гранатовых».

Месси дебютировал за каталонцев в официальном матче в 2004 году и с тех пор забил за команду свыше 500 голов, став девятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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