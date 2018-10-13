Салах вернулся в расположение «Ливерпуля» из-за травмы
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах вернулся в расположение «Ливерпуля»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах вернулся в расположение «Ливерпуля»
Салах получил повреждение в первом матче против команды Свазиленда в рамках квалификации Кубка африканских наций, который состоялся 12 октября в Каире и завершился победой египтян — 4:1. Форвард «Ливерпуля» забил гол в конце первого тайма прямым ударом с углового, но не смог доиграть встречу.
«(Главный тренер сборной Египта) Хавьер Агирре разрешил Салаху вернуться в клуб, он не сыграет со сборной Свазиленда во вторник. Он пожаловался на дискомфорт в мышцах. После игры Салах прошел медицинское обследование. По итогам консультаций с медицинским штабом “Ливерпуля” было принято решение, что игрок не сможет принять участия в следующей игре», — отмечается в заявлении, которое приводит Daily Mail.
Помощник главного тренера египетской команды Хани Рамзи сообщил, что, по предварительным данным, у Салаха растяжение мышц. «Думаю, ничего серьезного», — сказал Рамзи, которого цитирует
Команды еще раз встретятся в отборочном турнире Кубка африканских наций 16 октября, матч пройдет в Манзини (Свазиленд).
В текущем сезоне Салах забил три гола в восьми матчах чемпионата Англии.