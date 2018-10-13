Салах вернулся в расположение «Ливерпуля» из-за травмы

Источник: AP 2018

Салах получил повреждение в первом матче против команды Свазиленда в рамках квалификации Кубка африканских наций, который состоялся 12 октября в Каире и завершился победой египтян — 4:1. Форвард «Ливерпуля» забил гол в конце первого тайма прямым ударом с углового, но не смог доиграть встречу.

«(Главный тренер сборной Египта) Хавьер Агирре разрешил Салаху вернуться в клуб, он не сыграет со сборной Свазиленда во вторник. Он пожаловался на дискомфорт в мышцах. После игры Салах прошел медицинское обследование. По итогам консультаций с медицинским штабом “Ливерпуля” было принято решение, что игрок не сможет принять участия в следующей игре», — отмечается в заявлении, которое приводит Daily Mail.

Помощник главного тренера египетской команды Хани Рамзи сообщил, что, по предварительным данным, у Салаха растяжение мышц. «Думаю, ничего серьезного», — сказал Рамзи, которого цитирует Би-би-си.

Команды еще раз встретятся в отборочном турнире Кубка африканских наций 16 октября, матч пройдет в Манзини (Свазиленд).