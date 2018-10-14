Модрич хочет покинуть «Реал» из-за плохих отношений с Лопетеги и Пересом

Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, футболист не нашел общего языка с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Кроме того, у него прохладные отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

Минувшим летом купить хорвата хотел «Интер», но «Реал» категорически отказался его продавать. Мадридский клуб может пойти на продажу звездного хавбека, только если сумеет приобрести ему на замену не менее статусного игрока. Таковыми, по мнению Переса, являются нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе.