Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Румыния
Сербия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тюмень
Факел
Футбол. Лига наций
19:00
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Черногория
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич хочет покинуть «Реал» из-за плохих отношений с Лопетеги и Пересом

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич по-прежнему хочет покинуть клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, футболист не нашел общего языка с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Кроме того, у него прохладные отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

Минувшим летом купить хорвата хотел «Интер», но «Реал» категорически отказался его продавать. Мадридский клуб может пойти на продажу звездного хавбека, только если сумеет приобрести ему на замену не менее статусного игрока. Таковыми, по мнению Переса, являются нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне 33-летний Модрич провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах и стал автором двух результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2020 года.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь