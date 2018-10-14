«Наполи» отказался продавать «МЮ» защитника Гулама за € 45 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Наполи» не планирует расставаться с Гуламом в ближайшее зимнее трансферное окно. Также не исключено, что игрок не покинет клуб и летом 2019 года.

Действующее соглашение Фаузи с клубом из Неаполя рассчитано до лета 2022 года.