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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» отказался продавать «МЮ» защитника Гулама за € 45 млн

Руководство «Наполи» отклонило предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке защитника Фаузи Гулама. Английский клуб предлагал за 27-летнего футболиста € 45 млн, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Наполи» не планирует расставаться с Гуламом в ближайшее зимнее трансферное окно. Также не исключено, что игрок не покинет клуб и летом 2019 года.

Действующее соглашение Фаузи с клубом из Неаполя рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2017/18 Гулам получил две серьёзные травмы. В начале ноября защитник порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. В феврале он вернулся к тренировкам, но уже спустя несколько дней получил перелом надколенника и выбыл ещё на несколько месяцев.

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