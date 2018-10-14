«Наполи» отказался продавать «МЮ» защитника Гулама за € 45 млн

По информации издания, «Наполи» не планирует расставаться с Гуламом в ближайшее зимнее трансферное окно. Также не исключено, что игрок не покинет клуб и летом 2019 года.
Действующее соглашение Фаузи с клубом из Неаполя рассчитано до лета 2022 года.
В сезоне-2017/18 Гулам получил две серьёзные травмы. В начале ноября защитник порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. В феврале он вернулся к тренировкам, но уже спустя несколько дней получил перелом надколенника и выбыл ещё на несколько месяцев.