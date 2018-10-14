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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Азар: Xочу уйти из «Челси» на хороших условиях

Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал» в минувшее летнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

«Представители «Челси» были честны со мной. Они сказали, что я не покину клуб. Я принял это. Не сожалею об этом решении. Когда принимаются решения, вам может что-то не понравиться, но я никогда не буду вступать в конфликт с руководством клуба. «Челси» многое дал мне. Я ушёл из «Лилля» на хороших условиях, то же самое хочу сделать здесь.

Трансфер в январе? Это невозможно", — сказал Азар в интервью TF1.

На данный момент Эден является лучшим бомбардиром нынешнего сезона английской Премьер-лиги. В стартовых 8 турах 27-летний нападающий забил 7 голов (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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