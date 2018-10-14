Азар: Xочу уйти из «Челси» на хороших условиях
Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал» в минувшее летнее трансферное окно.
Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал» в минувшее летнее трансферное окно.
«Представители «Челси» были честны со мной. Они сказали, что я не покину клуб. Я принял это. Не сожалею об этом решении. Когда принимаются решения, вам может
Трансфер в январе? Это невозможно", — сказал Азар в интервью TF1.
На данный момент Эден является лучшим бомбардиром нынешнего сезона английской