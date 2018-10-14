Азар: Xочу уйти из «Челси» на хороших условиях

«Представители «Челси» были честны со мной. Они сказали, что я не покину клуб. Я принял это. Не сожалею об этом решении. Когда принимаются решения, вам может что-то не понравиться, но я никогда не буду вступать в конфликт с руководством клуба. «Челси» многое дал мне. Я ушёл из «Лилля» на хороших условиях, то же самое хочу сделать здесь.