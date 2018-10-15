СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»

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Как сообщает издание, состояние семьи Салмана Аль Сауда оценивается более чем в ?850 млрд. Владельцами «Манчестер Юнайтед» являются американские бизнесмены Аврам и Джоэл Глейзеры. Если Глейзеры будут рассматривать вариант продажи клуба, то запросят за него не менее ?3 млрд.

Принц Саудовской Аравии намерен приобрести долю в «Манчестер Юнайтед», а в идеале купить весь клуб сразу. Сообщается, что его семья намерена «навести шороху» в мире футбола. Ранее они уже инвестировали деньги в «Формулу-1» и в компанию World Wrestling Entertainment (WWE), занимающуюся организациями рестлинг-шоу.

Глейзеры владеют клубом с 2005 года. В последнее время Аврам Глейзер проводит много времени в Саудовской Аравии. В конце октября он должен посетить конференцию в Эр-Рияде, посвященную инвестициям, на которой будут присутствовать ведущие инвесторы и банкиры мира, а также руководство Саудовской Аравии.