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17:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 15 октября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд хочет купить английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» или стать его совладельцем. Об этом сообщает британская газета The Sun.

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Источник: Reuters

Как сообщает издание, состояние семьи Салмана Аль Сауда оценивается более чем в ?850 млрд. Владельцами «Манчестер Юнайтед» являются американские бизнесмены Аврам и Джоэл Глейзеры. Если Глейзеры будут рассматривать вариант продажи клуба, то запросят за него не менее ?3 млрд.

Принц Саудовской Аравии намерен приобрести долю в «Манчестер Юнайтед», а в идеале купить весь клуб сразу. Сообщается, что его семья намерена «навести шороху» в мире футбола. Ранее они уже инвестировали деньги в «Формулу-1» и в компанию World Wrestling Entertainment (WWE), занимающуюся организациями рестлинг-шоу.

Глейзеры владеют клубом с 2005 года. В последнее время Аврам Глейзер проводит много времени в Саудовской Аравии. В конце октября он должен посетить конференцию в Эр-Рияде, посвященную инвестициям, на которой будут присутствовать ведущие инвесторы и банкиры мира, а также руководство Саудовской Аравии.

«Манчестер Юнайтед» уже имеет стратегическое партнерство с Главным спортивным управлением Саудовской Аравии в рамках государственной программы по развитию футбола в стране.

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