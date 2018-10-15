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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Смена рулевого, или кто из немецких тренеров мог бы возглавить «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» официально объявил об отставке испанского тренера Карлоса Феррера, с которым южане выбыли из чемпионской гонки незадолго до завершения национального чемпионата. При этом глава клуба Кайрат Боранбаев сообщил, что новым главным тренером команды будет немецкий специалист, имя которого пообещал озвучить по завершении сезона.

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На сегодняшний день в статусе свободных агентов пребывают более тысячи немецких специалистов, поработавших в разное время как в низших дивизионах Германии, так и в бундеслиге. Однако лишь пятеро из них, по мнению корреспондента Vesti.kz, могли бы поработать в казахстанской премьер-лиге. Вот их имена.

Андреас Хинкель

В свое время играл на позиции правого защитника, отличался хорошим дриблингом. Провел 21 матч за национальную сборную Германии, за которую дебютировал в 2003 году. Был участником Евро-2004, но не попал в заявку на чемпионат мира-2006. Поиграл за немецкий «Штутгарт», испанскую «Севилью», шотландский «Селтик».

Тренерскую карьеру начинал в 2013 году в «Штутгарте», поработал со всеми возрастными группами. Также являлся вторым тренером команды, а 9 октября покинул клуб. «Кайрату» 36-летний Хинкель, возможно, подошел бы, поскольку тренерскую карьеру начинал с низов и, похоже, созрел для самостоятельной работы.

Феликс Магат

Не исключено, что именно такой колоритный тренер необходим алматинской команде, если, конечно, руководство желает, чтобы игроков держали в ежовых рукавицах. Последним клубом 65-летнего специалиста был китайский клуб высшего дивизиона «Шаньдун Лунэн», из которого он ушел в прошлом году.

Раз уж в Китай поехал работать, то, наверняка, не откажется отправиться в Казахстан при поступлении, естественно, интересного предложения. Другое дело, примут ли его концепцию местные футболисты, которые не привыкли работать на тренировках до седьмого пота. В любом случае, помечтать о приглашении Магата не возбраняется.

Кристиан Циге

В бытность футболистом поиграл за такие топовые клубы, как «Бавария», «Милан», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Также в его игровой карьере были «Мидлсбро», менхенгладбахская «Боруссия». За сборную Германии провел 72 игры, в которых забил девять голов.

Тренерское ремесло начал изучать в 2006 году. Сначала тренировал юношей «Боруссии» из Менхенгладбаха, затем был ассистентом главного тренера основного состава, а впоследствии исполнял обязанности рулевого первой команды. Более того, какое-то время занимал должность директора клуба. В дальнейшем тренировал испанский клуб из третьей лиги «Атлетико Балеарес» и тайский «Ратбури», из которого ушел в начале текущего года. Нет сомнений в том, что 46-летний Циге будет пользоваться уважением среди футболистов, что немаловажно, как-никак поиграл на самом высшем уровне. Вот только не ясно, найдет ли он с ними общий язык.

Уве Нойхаус

Этот специалист никогда не работал с известными клубами, возможно, ему банально не давали шанс проявить себя на более высоком уровне, но на тренерском мостике находится с 1993 года. При этом был наставником немецких «Ваттеншайда-09 II», «Хюльса», «Боруссии-09», «Рот-Вайсса», «Униона» и дрезденского «Динамо», откуда ушел в августе этого года. Определенно, к своим 58 годам накопил богатый багаж знаний, который ему очень пригодится в случае переезда в КПЛ. Порой клуб многого способен достичь с неизвестным коучем, чем с известным. Может быть, Нойхаус именно тот человек, который поможет «Кайрату» выиграть у «Астаны» чемпионскую гонку.

Бернд Холлербах

Является воспитанником клуба «Римпар», в котором играл 12 лет. В 1988 году перешел в «Вюрцбургер Киккерс», который стал его первым профессиональным клубом. Спустя два года оказался в «Санкт-Паули». За четыре года сыграл в 143 матчах чемпионата и забил шесть голов. В 1995 году перебрался в «Кайзерслаутерн», но, проведя там лишь один сезон, отправился в «Гамбург», за который провел 197 игр, а в 2004-м завершил карьеру.

С 2005 года тренировал «93 Гамбург», «Любек», «Вольфсбург»,"Шальке 04, «Вюрцбургер Киккерс». В начале 2018-го в течении семи игр находился у руля того же «Гамбурга», откуда ушел 12 марта.

Не факт, что «Кайрат» мог обратить внимание на 48-летнего Холлербаха, но и никто не может сказать, что с ним алматинцы провалили бы сезон-2019.

Добавим, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера «Кайрата» будет экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович, который входил в штаб Феррера, а в качестве игрока становился с алматинцами чемпионами в 2004 году.

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