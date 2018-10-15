Смена рулевого, или кто из немецких тренеров мог бы возглавить «Кайрат»

На сегодняшний день в статусе свободных агентов пребывают более тысячи немецких специалистов, поработавших в разное время как в низших дивизионах Германии, так и в бундеслиге. Однако лишь пятеро из них, по мнению корреспондента Vesti.kz, могли бы поработать в казахстанской премьер-лиге. Вот их имена.

Андреас Хинкель

В свое время играл на позиции правого защитника, отличался хорошим дриблингом. Провел 21 матч за национальную сборную Германии, за которую дебютировал в 2003 году. Был участником Евро-2004, но не попал в заявку на чемпионат мира-2006. Поиграл за немецкий «Штутгарт», испанскую «Севилью», шотландский «Селтик».

Тренерскую карьеру начинал в 2013 году в «Штутгарте», поработал со всеми возрастными группами. Также являлся вторым тренером команды, а 9 октября покинул клуб. «Кайрату» 36-летний Хинкель, возможно, подошел бы, поскольку тренерскую карьеру начинал с низов и, похоже, созрел для самостоятельной работы.

Феликс Магат

Не исключено, что именно такой колоритный тренер необходим алматинской команде, если, конечно, руководство желает, чтобы игроков держали в ежовых рукавицах. Последним клубом 65-летнего специалиста был китайский клуб высшего дивизиона «Шаньдун Лунэн», из которого он ушел в прошлом году.

Раз уж в Китай поехал работать, то, наверняка, не откажется отправиться в Казахстан при поступлении, естественно, интересного предложения. Другое дело, примут ли его концепцию местные футболисты, которые не привыкли работать на тренировках до седьмого пота. В любом случае, помечтать о приглашении Магата не возбраняется.

Кристиан Циге

В бытность футболистом поиграл за такие топовые клубы, как «Бавария», «Милан», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Также в его игровой карьере были «Мидлсбро», менхенгладбахская «Боруссия». За сборную Германии провел 72 игры, в которых забил девять голов.

Тренерское ремесло начал изучать в 2006 году. Сначала тренировал юношей «Боруссии» из Менхенгладбаха, затем был ассистентом главного тренера основного состава, а впоследствии исполнял обязанности рулевого первой команды. Более того, какое-то время занимал должность директора клуба. В дальнейшем тренировал испанский клуб из третьей лиги «Атлетико Балеарес» и тайский «Ратбури», из которого ушел в начале текущего года. Нет сомнений в том, что 46-летний Циге будет пользоваться уважением среди футболистов, что немаловажно, как-никак поиграл на самом высшем уровне. Вот только не ясно, найдет ли он с ними общий язык.

Уве Нойхаус

Этот специалист никогда не работал с известными клубами, возможно, ему банально не давали шанс проявить себя на более высоком уровне, но на тренерском мостике находится с 1993 года. При этом был наставником немецких «Ваттеншайда-09 II», «Хюльса», «Боруссии-09», «Рот-Вайсса», «Униона» и дрезденского «Динамо», откуда ушел в августе этого года. Определенно, к своим 58 годам накопил богатый багаж знаний, который ему очень пригодится в случае переезда в КПЛ. Порой клуб многого способен достичь с неизвестным коучем, чем с известным. Может быть, Нойхаус именно тот человек, который поможет «Кайрату» выиграть у «Астаны» чемпионскую гонку.

Бернд Холлербах

Является воспитанником клуба «Римпар», в котором играл 12 лет. В 1988 году перешел в «Вюрцбургер Киккерс», который стал его первым профессиональным клубом. Спустя два года оказался в «Санкт-Паули». За четыре года сыграл в 143 матчах чемпионата и забил шесть голов. В 1995 году перебрался в «Кайзерслаутерн», но, проведя там лишь один сезон, отправился в «Гамбург», за который провел 197 игр, а в 2004-м завершил карьеру.

С 2005 года тренировал «93 Гамбург», «Любек», «Вольфсбург»,"Шальке 04, «Вюрцбургер Киккерс». В начале 2018-го в течении семи игр находился у руля того же «Гамбурга», откуда ушел 12 марта.

Не факт, что «Кайрат» мог обратить внимание на 48-летнего Холлербаха, но и никто не может сказать, что с ним алматинцы провалили бы сезон-2019.