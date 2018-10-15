Футболисту «Барселоны» Арде Турану грозит 12,5 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца

Инцидент с участием 31-летнего футболиста, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», произошел в одном из ночных клубов Стамбула. Туран приставал к жене певца, после чего между сторонами произошел конфликт. Отмечается, что в ходе драки полузащитник сломал Шахину нос, после чего певец был доставлен в больницу, где перенес операцию.
Футболист проследовал за пострадавшим, пронес в палату пистолет, который отдал певцу со словами: «Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня». Шахин ответил отказом.
Туран обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.
Ранее в 2018 году Туран напал на журналиста в самолете, перевозивший сборную Турции. Позднее он напал на судью во время матча чемпионата Турции, за что получил 16-матчевую дисквалификацию.
Футболист выступает за «Истанбул Башакшехир» на правах аренды с января 2018 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 11 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами. Полузащитник известен по выступлению за турецкий «Галатасарай», испанские «Атлетико» и «Барселону». Он является чемпионом Турции, трижды становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Турции завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.