Футболисту «Барселоны» Арде Турану грозит 12,5 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца

Источник: AFP 2018

Инцидент с участием 31-летнего футболиста, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», произошел в одном из ночных клубов Стамбула. Туран приставал к жене певца, после чего между сторонами произошел конфликт. Отмечается, что в ходе драки полузащитник сломал Шахину нос, после чего певец был доставлен в больницу, где перенес операцию.

Футболист проследовал за пострадавшим, пронес в палату пистолет, который отдал певцу со словами: «Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня». Шахин ответил отказом.

Туран обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

Ранее в 2018 году Туран напал на журналиста в самолете, перевозивший сборную Турции. Позднее он напал на судью во время матча чемпионата Турции, за что получил 16-матчевую дисквалификацию.