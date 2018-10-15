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17:58 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Барселоны» Арде Турану грозит 12,5 лет тюрьмы за нападение на турецкого певца

ТАСС, 15 октября. Прокуратура Стамбула требует 12,5 лет тюрьмы футболисту Арде Турану за нападение на турецкого певца Беркая Шахина. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

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Источник: AFP 2018

Инцидент с участием 31-летнего футболиста, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», произошел в одном из ночных клубов Стамбула. Туран приставал к жене певца, после чего между сторонами произошел конфликт. Отмечается, что в ходе драки полузащитник сломал Шахину нос, после чего певец был доставлен в больницу, где перенес операцию.

Футболист проследовал за пострадавшим, пронес в палату пистолет, который отдал певцу со словами: «Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня». Шахин ответил отказом.

Туран обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

Ранее в 2018 году Туран напал на журналиста в самолете, перевозивший сборную Турции. Позднее он напал на судью во время матча чемпионата Турции, за что получил 16-матчевую дисквалификацию.

Футболист выступает за «Истанбул Башакшехир» на правах аренды с января 2018 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 11 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами. Полузащитник известен по выступлению за турецкий «Галатасарай», испанские «Атлетико» и «Барселону». Он является чемпионом Турции, трижды становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Турции завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

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