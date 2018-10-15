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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В раздевалке «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что никто в испанской команде не ожидал перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

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Источник: РИА "Новости"

«Криштиану находится на другом уровне футбольного мастерства. Никто в команде не ожидал ухода Роналду и Зинедина Зидана. Когда появились слухи о переходе Роналду в “Ювентус”, мы делали ставки в раздевалке на его возможный уход. Мы были уверены, что он останется, но каждый сам волен распоряжаться собственной жизнью», — приводит слова Модрича France Football.

33-летний игрок сборной Португалии перешёл в «Ювентус» минувшим летом, подписав контракт, рассчитанный до 2022 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.

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