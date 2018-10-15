В раздевалке «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»

«Криштиану находится на другом уровне футбольного мастерства. Никто в команде не ожидал ухода Роналду и Зинедина Зидана. Когда появились слухи о переходе Роналду в “Ювентус”, мы делали ставки в раздевалке на его возможный уход. Мы были уверены, что он останется, но каждый сам волен распоряжаться собственной жизнью», — приводит слова Модрича France Football.