В раздевалке «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что никто в испанской команде не ожидал перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что никто в испанской команде не ожидал перехода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».
«Криштиану находится на другом уровне футбольного мастерства. Никто в команде не ожидал ухода Роналду и Зинедина Зидана. Когда появились слухи о переходе Роналду в “Ювентус”, мы делали ставки в раздевалке на его возможный уход. Мы были уверены, что он останется, но каждый сам волен распоряжаться собственной жизнью», — приводит слова Модрича France Football.
33-летний игрок сборной Португалии перешёл в «Ювентус» минувшим летом, подписав контракт, рассчитанный до 2022 года. Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 год.