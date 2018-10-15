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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Испанский тренер Феррер сделал заявление после ухода из «Кайрата»

Алматинский клуб и Феррер договорились о расторжении контракта. Об уходе испанца на пресс-конференции объявил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

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Через Instagram Феррер поблагодарил Казахстан, в котором провел последние четыре года. До «Кайрата» он был главным тренером юношеской сборной (U-19) и работал в академии «Оңтүстік» в Шымкенте.

43-летний Феррер возглавлял «Кайрат» с июля 2017 года. Под его руководством алматинцы в прошлом сезоне стали серебряными призерами КПЛ и выиграли Кубок Казахстана.

«Сегодня заканчиваются наши отношения с ФК “Кайрат”. Я могу сказать только хорошие слова о Казахстане после четырех лет в этой стране. Отдельное спасибо “Кайрату”. Мы старались изо всех сил и работали со страстью два последних сезона. Спасибо президенту, который научил, как надо любить клуб, и дал мне возможность стать частью семьи “Кайрат”. Спасибо фанатам (“Кайрат” больше, чем клуб). Спасибо всем игрокам, которые работали с нами. И наконец — спасибо моему штабу (вы — лучшие!). Сейчас время для семьи и подготовки к новому проекту. Увидимся скоро и алга, “Кайрат”. #Вамос #КайратНавсегда #АлматыЖелтый», — написал Феррер.

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Отметим, что до конца сезона временным главным тренером «Кайрата» будет экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович, который входил в штаб Феррера, а в качестве игрока выигрывал с алматинцами чемпионат страны в 2004 году.

Имя нового главного тренера «Кайрат» объявит после окончания сезона. Уже известно, что это будет специалист из Германии.

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