Испанский тренер Феррер сделал заявление после ухода из «Кайрата»
Алматинский клуб и Феррер договорились о расторжении контракта. Об уходе испанца на
Алматинский клуб и Феррер договорились о расторжении контракта. Об уходе испанца на
Через Instagram Феррер поблагодарил Казахстан, в котором провел последние четыре года. До «Кайрата» он был главным тренером юношеской сборной (U-19) и работал в академии «Оңтүстік» в Шымкенте.
43-летний Феррер возглавлял «Кайрат» с июля 2017 года. Под его руководством алматинцы в прошлом сезоне стали серебряными призерами КПЛ и выиграли Кубок Казахстана.
«Сегодня заканчиваются наши отношения с ФК “Кайрат”. Я могу сказать только хорошие слова о Казахстане после четырех лет в этой стране. Отдельное спасибо “Кайрату”. Мы старались изо всех сил и работали со страстью два последних сезона. Спасибо президенту, который научил, как надо любить клуб, и дал мне возможность стать частью семьи “Кайрат”. Спасибо фанатам (“Кайрат” больше, чем клуб). Спасибо всем игрокам, которые работали с нами. И наконец — спасибо моему штабу (вы — лучшие!). Сейчас время для семьи и подготовки к новому проекту. Увидимся скоро и алга, “Кайрат”. #Вамос #КайратНавсегда #АлматыЖелтый», — написал Феррер.
Отметим, что до конца сезона временным главным тренером «Кайрата» будет
Имя нового главного тренера «Кайрат» объявит после окончания сезона. Уже известно, что это будет специалист из Германии.