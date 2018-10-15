Испанский тренер Феррер сделал заявление после ухода из «Кайрата»

«Сегодня заканчиваются наши отношения с ФК “Кайрат”. Я могу сказать только хорошие слова о Казахстане после четырех лет в этой стране. Отдельное спасибо “Кайрату”. Мы старались изо всех сил и работали со страстью два последних сезона. Спасибо президенту, который научил, как надо любить клуб, и дал мне возможность стать частью семьи “Кайрат”. Спасибо фанатам (“Кайрат” больше, чем клуб). Спасибо всем игрокам, которые работали с нами. И наконец — спасибо моему штабу (вы — лучшие!). Сейчас время для семьи и подготовки к новому проекту. Увидимся скоро и алга, “Кайрат”. #Вамос #КайратНавсегда #АлматыЖелтый», — написал Феррер.