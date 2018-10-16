«Барселона» собирается купить центрального защитника в январе

По данным источника, такое решение приняло руководство каталонского клуба в связи с травмами игроков обороны Самюэля Умтити и Томаса Вермалена, которые пропустят по несколько недель. Таким образом, в распоряжении главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде осталось лишь два профильных центрбека — Жерар Пике и Клеман Лангле. Кроме того, не имеет достойного дублера основной левый защитник команды Жорди Альба.