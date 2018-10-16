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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» собирается купить центрального защитника в январе

«Барселона» намерена выйти на трансферный рынок в январе, чтобы приобрести центрального защитника, сообщает Football Espana со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, такое решение приняло руководство каталонского клуба в связи с травмами игроков обороны Самюэля Умтити и Томаса Вермалена, которые пропустят по несколько недель. Таким образом, в распоряжении главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде осталось лишь два профильных центрбека — Жерар Пике и Клеман Лангле. Кроме того, не имеет достойного дублера основной левый защитник команды Жорди Альба.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Барселоны» является защитник «Аякса» Матейс де Лигт, но амстердамский клуб твёрдо настроен удержать его в составе до лета.

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