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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава «Кайрата»: Если Аршавин захочет еще поиграть, то будем это обсуждать

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев отметил, что полузащитник Андрей Аршавин может остаться в команде на следующий сезон.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт игрока заканчивается в декабре этого года.

— В Аршавина никто не верил. Если вы помните, то мы долго подписывали с ним контракт, потому что у нас была договоренность о том, что он должен набрать форму, — приводит пресс-служба «Кайрата» слова Боранбаева. — Сейчас весь Казахстан его поддерживает и любит. И мы еще раз в этом удостоверились, когда поехали играть с «Зенитом» в Петербург — 41 тысяча болельщиков пришли посмотреть на Андрея. И это в товарищеском матче.

Я считаю его одним из лучших футболистов на постсоветском пространстве: он был капитаном сборной России, является одним из игроков, сыгравших на хорошем уровне за рубежом. Хорошо, что он заканчивает в Казахстане. Сейчас о нем много пишут в английской, российской прессе. Этим мы убили двух зайцев — приобрели хорошего футболиста и сделали маркетинговый ход.

Что касается об изменениях в составе, тяжело говорить абсолютно про любых игроков. Мы пока что с Андреем на эту тему не беседовали. Давайте потерпим до конца сезона. Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, то будем с ним это обсуждать. Сезон еще идет, у нас впереди пять матчей, так что о таком еще рано говорить.

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