Глава «Кайрата»: Если Аршавин захочет еще поиграть, то будем это обсуждать

Источник: РИА "Новости"

Контракт игрока заканчивается в декабре этого года.

— В Аршавина никто не верил. Если вы помните, то мы долго подписывали с ним контракт, потому что у нас была договоренность о том, что он должен набрать форму, — приводит пресс-служба «Кайрата» слова Боранбаева. — Сейчас весь Казахстан его поддерживает и любит. И мы еще раз в этом удостоверились, когда поехали играть с «Зенитом» в Петербург — 41 тысяча болельщиков пришли посмотреть на Андрея. И это в товарищеском матче.

Я считаю его одним из лучших футболистов на постсоветском пространстве: он был капитаном сборной России, является одним из игроков, сыгравших на хорошем уровне за рубежом. Хорошо, что он заканчивает в Казахстане. Сейчас о нем много пишут в английской, российской прессе. Этим мы убили двух зайцев — приобрели хорошего футболиста и сделали маркетинговый ход.