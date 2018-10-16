Президент «Астаны» ответил Стойлову о «вреде» легионеров для сборников и оценил перспективы казахстанского футбола

— Саян Жаксыгельдиевич, сборная Казахстана провела очередной матч Лиги наций УЕФА против Латвии (1:1). Ничья лишает нас шанса продолжить борьбу за выход в финальный этап чемпионата Европы-2020?
— Пока, конечно, теоретические шансы выйти из группы остаются, но нужно быть объективными — шансы эти призрачные. При этом, я думаю, что все, кто смотрел игру с Латвией, согласятся со мной — игра сборной настроила на положительный лад. Никогда ранее наша сборная не играла гостевой матч против команды уровня сборной Латвии «первым номером», диктуя свои условия и навязывая свою волю. И ни в коем случае нельзя недооценивать силу сборной Латвии, это сборная еще сравнительно недавно наводила шума на весь Старый Свет и выступала в финальной части чемпионата Европы. Немного не хватило нашим игрокам удачи и мастерства в завершающей стадии, но радует, что привлекаются в сборную такие молодые и талантливые игроки, как Еркебулан Сейдахмет, Бахтиер Зайнутдинов, Максим Федин. А если добавить к этому тот факт, что практически всем основным игрокам сборной (Исламхан, Муртазаев, Куат, Шомко, Бейсебеков, Щеткин, Жуков) еще далеко до 30 — то можно сказать, что Станимир Стоилов в данный момент наигрывает костяк сборной на ближайшие три-четыре отборочных цикла. Именно поэтому сейчас важно не делать скоропалительных выводов, основываясь на текущих результатах сборной. Поддержка сборной и ее игроков сейчас очень важна для будущего нашего футбола.
— Многие специалисты после матча с Латвией подчеркнули, что игра у нашей сборной есть, не хватает результата…
— Повторюсь — сборная начинает играть в привлекательный для болельщиков футбол и очень важно, что начинающие свою карьеру в сборной молодые игроки с самого начала приучаются играть в комбинационный, зрелищный футбол. Станимир Стойлов закладывает новый менталитет у наших молодых игроков сборной — играть в свою игру, не оглядываясь на имя и уровень соперника. И я уверен, что при такой игре результат обязательно придет!
— В одном из недавних интервью Стоилов пожаловался на засилье легионеров в клубах и отсутствие игровой практики у игроков сборной. Учитывая, что большая часть основы сборной представляет футбольный клуб «Астана», как могли бы прокомментировать слова главного тренера национальной сборной?
— Позволю себе в корне не согласиться с нашим тренером национальной сборной, по крайней мере, что касается нашего клуба. Я думаю, не возникает вопросов по поводу игрового времени у Эрича, Постникова, Шомко и Мужикова. Что касается оставшихся игроков, таких, как Малый, Бейсебеков, Зайнутдинов, Муртазаев, Щеткин, Логвиненко, то каждый из них в этом календарном году уже выходил на поле в 70−80 процентов встреч, которые провела «Астана», а это, примерно, 26−28 матчей, с учетом еврокубковых игр. Средний же казахстанский футболист основного состава, условного «Тобола» или «Жетысу» столько игр проводит по итогам всего сезона!
Говоря о значении легионеров для нашего клубного футбола, отмечу, что нынешние успехи «Астаны», ее высокая позиция в клубном рейтинге УЕФА связаны, прежде всего, с тем огромным вкладом, которые вносят иностранные футболисты в прогресс нашего клуба! Обратите внимание на то, как выросло мастерство казахстанских игроков «Астаны», которые бок-о-бок тренируются и играют в одном клубе с легионерами! Например, казахстанский сборник Муртазаев забив киевскому «Динамо» в выездном матче, добыл для нас первый балл в текущей групповой стадии Лиги Европы УЕФА, а другой казахстанский сборник Зайнутдинов, также поразив ворота соперника, положил начало нашей победе нал французским «Ренном» в этом же престижном европейском клубном турнире! Наши футболисты перенимают у иностранных игроков не только футбольные навыки и умения, но и отношение к труду, игровую дисциплину, нюансы подготовки к матчам и послематчевой реабилитации.
Не стоит забывать, что благодаря усилиям наших легионеров, добывающих победы «Астане», формируется высокий спортивный престиж всего казахстанского футбола на международной арене. Для любого европейского любителя футбола именно «Астана» является олицетворением казахстанского футбола. Естественно, важно какого уровня иностранных футболистов привлекают наши клубы. Но тренд сочетания в рамках одного клуба высококлассных легионеров с талантливыми местными футболистами — это общеевропейская практика! Так развиваются ведущие клубы Англии, Испании, Франции, Италии, Германии. Возьмите два ведущих клуба мира, представляющие Испанию — «Барселону» и «Реал». В основном составе этих топ-клубов выступают всего по три-четыре испанца! В «Барселоне» — это Пике, Альба, Бускетс и Серхио Роберто, а в основе «Реала» испанцев всего трое — Серхио Рамос, Иско и Карвахаль! И при этом, блистательные легионеры этих команд — Месси, Суарес, Модрич, Бэйл своей игрой в этих клубах прославляют именно испанский футбол! Даже такая футбольная страна, как Испания, богатая на таланты и имеющая давнюю победную историю и традиции не может без легионеров, а что тогда говорить о нас? Поэтому, подводя итог сказанному и отвечая на реплику Станимира Стоилова, заявляю, что качественные легионеры — это огромное благо для казахстанского футбола и никак иначе!