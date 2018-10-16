Президент «Астаны» ответил Стойлову о «вреде» легионеров для сборников и оценил перспективы казахстанского футбола

— Саян Жаксыгельдиевич, сборная Казахстана провела очередной матч Лиги наций УЕФА против Латвии (1:1). Ничья лишает нас шанса продолжить борьбу за выход в финальный этап чемпионата Европы-2020?

— Пока, конечно, теоретические шансы выйти из группы остаются, но нужно быть объективными — шансы эти призрачные. При этом, я думаю, что все, кто смотрел игру с Латвией, согласятся со мной — игра сборной настроила на положительный лад. Никогда ранее наша сборная не играла гостевой матч против команды уровня сборной Латвии «первым номером», диктуя свои условия и навязывая свою волю. И ни в коем случае нельзя недооценивать силу сборной Латвии, это сборная еще сравнительно недавно наводила шума на весь Старый Свет и выступала в финальной части чемпионата Европы. Немного не хватило нашим игрокам удачи и мастерства в завершающей стадии, но радует, что привлекаются в сборную такие молодые и талантливые игроки, как Еркебулан Сейдахмет, Бахтиер Зайнутдинов, Максим Федин. А если добавить к этому тот факт, что практически всем основным игрокам сборной (Исламхан, Муртазаев, Куат, Шомко, Бейсебеков, Щеткин, Жуков) еще далеко до 30 — то можно сказать, что Станимир Стоилов в данный момент наигрывает костяк сборной на ближайшие три-четыре отборочных цикла. Именно поэтому сейчас важно не делать скоропалительных выводов, основываясь на текущих результатах сборной. Поддержка сборной и ее игроков сейчас очень важна для будущего нашего футбола.

— Многие специалисты после матча с Латвией подчеркнули, что игра у нашей сборной есть, не хватает результата…

— Повторюсь — сборная начинает играть в привлекательный для болельщиков футбол и очень важно, что начинающие свою карьеру в сборной молодые игроки с самого начала приучаются играть в комбинационный, зрелищный футбол. Станимир Стойлов закладывает новый менталитет у наших молодых игроков сборной — играть в свою игру, не оглядываясь на имя и уровень соперника. И я уверен, что при такой игре результат обязательно придет!

— В одном из недавних интервью Стоилов пожаловался на засилье легионеров в клубах и отсутствие игровой практики у игроков сборной. Учитывая, что большая часть основы сборной представляет футбольный клуб «Астана», как могли бы прокомментировать слова главного тренера национальной сборной?

— Позволю себе в корне не согласиться с нашим тренером национальной сборной, по крайней мере, что касается нашего клуба. Я думаю, не возникает вопросов по поводу игрового времени у Эрича, Постникова, Шомко и Мужикова. Что касается оставшихся игроков, таких, как Малый, Бейсебеков, Зайнутдинов, Муртазаев, Щеткин, Логвиненко, то каждый из них в этом календарном году уже выходил на поле в 70−80 процентов встреч, которые провела «Астана», а это, примерно, 26−28 матчей, с учетом еврокубковых игр. Средний же казахстанский футболист основного состава, условного «Тобола» или «Жетысу» столько игр проводит по итогам всего сезона!

Говоря о значении легионеров для нашего клубного футбола, отмечу, что нынешние успехи «Астаны», ее высокая позиция в клубном рейтинге УЕФА связаны, прежде всего, с тем огромным вкладом, которые вносят иностранные футболисты в прогресс нашего клуба! Обратите внимание на то, как выросло мастерство казахстанских игроков «Астаны», которые бок-о-бок тренируются и играют в одном клубе с легионерами! Например, казахстанский сборник Муртазаев забив киевскому «Динамо» в выездном матче, добыл для нас первый балл в текущей групповой стадии Лиги Европы УЕФА, а другой казахстанский сборник Зайнутдинов, также поразив ворота соперника, положил начало нашей победе нал французским «Ренном» в этом же престижном европейском клубном турнире! Наши футболисты перенимают у иностранных игроков не только футбольные навыки и умения, но и отношение к труду, игровую дисциплину, нюансы подготовки к матчам и послематчевой реабилитации.